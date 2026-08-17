Ilić: To je fudbal... Dokle ćemo stići, videćemo
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 00:06
Šef stručnog štaba Partizana izneo utiske posle poraza od kragujevačkog Radničkog
Prolazak u plej-of za plasman u Ligu konferencije - odličan, rezultati u Mozzart Bet Superligi Srbije - baš loše. Partizan je još jednom poražen kod kuće, ovog puta od Radničkog iz Kragujevca (0:1) i to četiri dana pred najvažniju utakmicu sezone sa Hetafeom, gde će protiv španskog kluba tražiti plasman u grupnu fazu jednog evropskog takmičenja.
Imali su crno-beli igrača više skoro sat vremena, primili su gol od gostiju iz Kragujevca i do kraja meča nisu uspeli da se vrate, čime su upisali još jedan poraz u domaćem prvenstvu.
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Posle meča, utiske je izneo šef stručnog štaba beogradskog kluba, Saša Ilić.
"Dobro, mi smo imali igrača više 60-ak minuta, stvorili smo dovoljan broj prilika da postignemo gol, promašili su, momci su dali sve od sebe. Ponovo imamo problem da ni iz čega dolaze do prilike za pogodak. Jeste bolan poraz, neverovatno je da smo toliko šansi promašili, ali to je fudbal", kaže Ilić.
Nije bilo dobrih rešenja u napadu.
"Ja bih voleo da se reši, da postoje određena rešenja koja su mogla da budu bolja, ali nisu doneli prava. U prvom poluvremenu smo oba puta šutirali na gol oba puta kad možda nisu ni bile pozicije zua šutiranje, bolje da se odloži lopta na stranu, jer nas je bilo puno u završnici".
Odbrana je isto bila problem, pominjao se i Baba.
"Jeste Baba je iskusan, zna da igra fudbal, dobro drži poziciju, dešavali su se propusti u odbrani gde smo primili gol sa igračem više gde su njihova trojica igrača bili skoro sami što je nedopustivo, to moramo da korigujemo, moramo da radimo, dokle ćemo stići, videćemo".
I pored svega, imali su podršku sa tribina.
"Sigurno znači. Ja im se zahvaljujem jer nije lako, mi smo dve uitakmice igrali na domaćem terenu pred našom publikom, obe utakmice smo izgubili, to nije lako, to se nije dešavalo ne znam koliko vremena, ali ovo su mladi momci, moraju da se trude da izađui zajedno sa nama iz stručnog štaba iz svega ovoga", zaključio je.