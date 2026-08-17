Ilić: To je fudbal... Dokle ćemo stići, videćemo

Prolazak u plej-of za plasman u Ligu konferencije - odličan, rezultati u Mozzart Bet Superligi Srbije - baš loše. Partizan je još jednom poražen kod kuće, ovog puta od Radničkog iz Kragujevca (0:1) i to četiri dana pred najvažniju utakmicu sezone sa Hetafeom, gde će protiv španskog kluba tražiti plasman u grupnu fazu jednog evropskog takmičenja.

Imali su crno-beli igrača više skoro sat vremena, primili su gol od gostiju iz Kragujevca i do kraja meča nisu uspeli da se vrate, čime su upisali još jedan poraz u domaćem prvenstvu.