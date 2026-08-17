Feđa Dudić: Ostalo je još da dobijemo Partizan i eto - uspeli smo

Posle utakmice sa Partizanom, izneo je utiske. "Pa zaista svaka čast mojim momcima da smo odigrali fenomenalnu utakmicu, fantastičnu. Moram reći da smo u utorak u uvodnom treningu, zadnjih 15-20 minuta igrali 10 na 9. Kao da smo znali i pripremali smo kako ćemo se braniti na dva načina. Evo, odabrali smo jedan koji je na kraju bio dobar, hvala Bogu, pobedili smo. Mislim da smo se jako dobro i odbranili, imali još kontri da možda i završimo utakmicu u 70. minutu i 82. minutu kad smo faktički promašili nemoguće. Ali okej, pobeda je velika i slatka, tako da još jednom velike čestitke mojim momcima", kaže Dudić .

Samo Partizan nije pobedio u prvom mandatu.

"Kad sam se vraćao, u stvari kad sam otišao, rekao sam – ostavio sam nedovršen posao i ostalo je da dobijemo još Partizan, eto. Danas smo to napravili, ali nećemo stati. Ja sam gladan uvek i iz dana u dan. Sad sam momcima rekao, večeras ćemo proslaviti pobedu, sutra regeneracija i već od utorka razmišljamo o sledećem. Ali sigurno da smo napravili veliku stvar, jer pobediti Partizana 11 na 11 je velika ovo, a na 11 na 10...", jasan je.

Smatra da su odigrali najbolje moguće.

"Mislim da smo stvarno taktički odigrali jako dobro, limitirali Partizana na neke centaršuteve, kornere, neke malo šuteve sa distance koji po meni nisu bili nametnuti, hajde, stopostotni pritisak sa tri, četiri, pet metara, da je bilo nešto... Jesu imali inicijativu, ali evo, jako smo se dobro branili, pomerali, imali smo dobre, kažem, kontranapade gde smo mogli da ih ugrozimo iz tih kontranapada i da postignemo možda još neki gol".

Partizanu je poželeo sreću protiv Hetafea.

"Partizanu želim sreću u četvrtak, zaista, da prođu u grupnu fazu, da ne bude im ovo šok, nego jednostavno da se možda izbiju i da u četvrtak pokažu još veću energiju i da uđu u grupnu fazu, što je jako dobro i za Partizan a i naravno za srpski fudbal. Još jednom sve čestitke momcima, i đavolima koji su došli danas u velikom broju. Koliko su željni ovih utakmica, naravno nemamo ih na domaćem terenu, ali eto nadam se da će i to ubrzo proći, i već od utorka krećemo se baviti drugim timovima", zaključio je.