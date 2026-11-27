Vilijams vraća stari sjaj Čikagu, tužno je biti navijač Kaubojsa, Kanzas nije više šampionski tim
Vreme čitanja: 5min | pet. 27.11.26. | 09:03
Čikago posle velikog preokreta slavio u Detroitu sa 39:35. Dalasu malo i +21 na svom terenu protiv Filadelfije, na kraju 38:39. U tvrdom meču po kijametu, Bafalo dobio Čifse sa 13:10
Tradicionalno, Amerikanci na Dan zahvalnosti jedu ćurku i gledaju omiljeni sport – fudbal, ili što bi ostatak sveta zvao – američki fudbal. Tri triler završnice i pobede Čikaga, Filadelfije i Bafala, epilog su mečeva 12. kola NFL šampionata.
Dugo je slavna franšiza Bersa tavorila. Čikago je bio lutajući tim u 21. veku, nikako nije uspevao da pronađe kvoterbeka, često na meti sprdnje, ali onda je pre četiri godine sa prvog mesta na draftu biran Kejleb Vilijams i to se ispostavilo kao pun pogodak. Posle toga je potez veka bio dolazak Bena Džonsona za glavnog trenera koji je napravio sjajan napada Detroita sa Džeredom Gofom. Bio je ofanzivni koordinator Lajonsa. Prošle sezone je malo falilo za finale NFC-a (poraz od Remsa na Soldžer fildu), a sada su Bersi legitimni kandidat za Superboul.
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U dramatičnom meču, Detroit je vodio od prvog drajva, imao i dvocifrenu prednost, ali su Bersi i Vilijams disali za vratom domaćinu i na kraju ga pobedili – 39:35 za muk na Ford fildu.
21.00: (2,55) Pitsburg Stilers (14,0) Denver Bronkos (1,60)
Na tri sekunde pre kraja, Vilijams je bacio tačdaun pas, drugi na meč ka Romeu Odunzeu koji je u korneru uhvatio loptu, na vrhovima prstiju je ostao na terenu. Gledao se ponovljeni snimak, ali nije bilo dileme – tačdaun i pobeda Bersa za prvo mesto u najjačoj diviziji u ligi, Severu NFC-a sa skorom 9-2 i izvesni ulazak u plej-of.
Pre toga su Lajonsi imali nekoliko šansi da zatvore meč, da nastave seriju pobeda. Na dva minuta pre kraja, domaćin je išao na četvrti daun za tri, nije hteo da puca za tri poena i povede sa šest poena razlike. Džered Gof nije uspeo da pronađe svoje risivere, a onda je usledila surova egzekucija ove sezone paklenog napada Bersa sa Kejlebom Vilijamsom.
Meč karijere je imao raning bek Detroita Džamir Gibs, istrčao je 205 jardi, tri puta se ušetao u end zonu rivala, ali na kraju slave Bersi veliku pobedu.
Tužno je biti navijač Kaubojsa. Ovo samo Dalas može da izgubi. Vodio je sredinom treće četvrtine sa 31:10, ali je onda poražen u trileru u Teksasu od Filadelfije – 38:39. Džo Milton je junak meča, četvrti kvoterbek Filadelfije je napunio najgoru odbranu lige.
Neverovatno šta se sve događalo domaćinu u poslednjih 15 minuta. Izblokiran pant za tačdaun, promašen fild gol sa 40 jardi, a sve je to kaznio Milton. Na kraju je pobedu gostima iz Pensilvanije, drugu vezanu i ostanak u igri za plej-of, doneo kiker Džejk Eliot sa 59 jardi.
Bafalo je u tvrdom meču dobio Kanzas sa 13:10 fild golom Tajlera Basa sa 57 jardi u poslednjim trenucima meča. Očekivao se revolveraški obračun dvojice elitnih kvoterbekova, Džoša Alena i Patrika Mahomsa, ali opravdanje je bilo užasno vreme u gradu u državi Njujork, u blizini Nijagarinih vodopada. Padala je ledena kiša, duvao jak vetar. Po takvom kijametu, bolje su se snašli domaćini i ostali u trci za AFC sa samo jednim porazom i izvesno biće lideri konferencije pred plej-of, što nije zanemarljivo. Teško je igrati u januaru u uvek ledenom Bafalu.
Kanzas je pokazao da više nije šampionski tim. Vratio se Mahoms posle teške povrede kolena, dobijaju Čifsi slabije rivale ubedljivo, ali kad dođu na jače, zataji napad. Posle Sijetla i Denvera, poraz u Bafalu za brige za tim Endija Rida. Izvesni ulazak u plej-of mogu da zahvale lakom rasporedu, ali će teško do prvog mesta u diviziji pored Denver Bronkosa.
Džoš Alen je imao jedan od najgorih mečeva u karijeri, kvoterbek rejting od mizernih 18, samo 10 dodavanja iz 21 pokušaja, dve presečene lopte. Na kraju je trčanje Džejmsa Kuka, koji je prebacio 100 jardi, odlučilo. S druge strane i Mahoms je bio bez tačdaun pasa, teško je pronalazio svoje mete.
Imao je Kanzas napad na minut pre kraja od rezultata 10:10, ali nije uspeo da osvoji prvi daun. Hvatanje Rašija Rajsa je okarakterisano kao nekompletno posle ponovljenog snimka. Morali su gosti da ispucaju lopte iz svoje end zone, domaćin ju je uhvatio na sredini terena, pasom je osvojeno 10 jardi, a Bas je sigurnim šutem doneo pobedu Bilsima.
Poslednjih godina Bafalo redovno pobeđuje velikog rivala, ali samo u ligaškom delu sezone. Kada dođe plej-of, onda su Čifsi i Mahoms „ubice Bilsa“.
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NFL – 12. KOLO
Četvrtak
Los Anđeles Rems – Grin Bej Pekers 26:13 (6:3, 7:10, 7:0, 6:0)
Detroit Lajons - Čikago Bers 35:39 (3:0, 16:10, 7:14, 9:15)
Dalas Kaubojs - Filadelfija Igls 38:39 (14:0, 14:10, 3:7, 7:22)
Petak
Bafalo Bils - Kanzas Siti Čifs 13:10 (0:0, 7:3, 0:7, 6:0)
21.00: (2,55) Pitsburg Stilers (14,0) Denver Bronkos (1,60)
Nedelja
19.00: (1,40) Hjuston Teksans (14,0) Balitmor Rejvens (3,35)
19.00: (3,10) Indijanapolis Kolts (14,0) Njujork Džajants (1,45)
19.00: (2.70) Majami Dolfins (14,0) Njujork Džets (1,55)
19.00: (1,10) Džeksonvil Džeguars (17,0) Tenesi Tajtens (8,25)
19.00: (1,20) Sinsinati Bengals (15,0) Nju Orleans Sejnts (5,40)
19.00: (1,40) Minesota Vajkings (14,0) Atlanta Falkons (3,35)
22.05: (2,20) Los Anđeles Čardžers (13,0) Nju Ingland Petriots (1,80)
22.25: (1,70) San Francisko Fortinajners (13,0) Sijetl Sihoks (2,40)
22.25: (3,70) Arizona Kardinals (14,0) Vašingtin Komanders (1,35)
Ponedeljak
02.20: (1,55) Klivlend Brauns (14,0) Las Vegas Rejders (2,70)
Utorak
02.15: (1,70) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Karolina Panters (2,40)
***kvote su podložne promenama