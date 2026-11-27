Dugo je slavna franšiza Bersa tavorila. Čikago je bio lutajući tim u 21. veku, nikako nije uspevao da pronađe kvoterbeka, često na meti sprdnje, ali onda je pre četiri godine sa prvog mesta na draftu biran Kejleb Vilijams i to se ispostavilo kao pun pogodak. Posle toga je potez veka bio dolazak Bena Džonsona za glavnog trenera koji je napravio sjajan napada Detroita sa Džeredom Gofom . Bio je ofanzivni koordinator Lajonsa. Prošle sezone je malo falilo za finale NFC-a (poraz od Remsa na Soldžer fildu), a sada su Bersi legitimni kandidat za Superboul.

Tradicionalno, Amerikanci na Dan zahvalnosti jedu ćurku i gledaju omiljeni sport – fudbal, ili što bi ostatak sveta zvao – američki fudbal. Tri triler završnice i pobede Čikaga, Filadelfije i Bafala, epilog su mečeva 12. kola NFL šampionata.

U dramatičnom meču, Detroit je vodio od prvog drajva, imao i dvocifrenu prednost, ali su Bersi i Vilijams disali za vratom domaćinu i na kraju ga pobedili – 39:35 za muk na Ford fildu. 21.00: (2,55) Pitsburg Stilers (14,0) Denver Bronkos (1,60) Na tri sekunde pre kraja, Vilijams je bacio tačdaun pas, drugi na meč ka Romeu Odunzeu koji je u korneru uhvatio loptu, na vrhovima prstiju je ostao na terenu. Gledao se ponovljeni snimak, ali nije bilo dileme – tačdaun i pobeda Bersa za prvo mesto u najjačoj diviziji u ligi, Severu NFC-a sa skorom 9-2 i izvesni ulazak u plej-of.

Pre toga su Lajonsi imali nekoliko šansi da zatvore meč, da nastave seriju pobeda. Na dva minuta pre kraja, domaćin je išao na četvrti daun za tri, nije hteo da puca za tri poena i povede sa šest poena razlike. Džered Gof nije uspeo da pronađe svoje risivere, a onda je usledila surova egzekucija ove sezone paklenog napada Bersa sa Kejlebom Vilijamsom. Meč karijere je imao raning bek Detroita Džamir Gibs, istrčao je 205 jardi, tri puta se ušetao u end zonu rivala, ali na kraju slave Bersi veliku pobedu.

Tužno je biti navijač Kaubojsa. Ovo samo Dalas može da izgubi. Vodio je sredinom treće četvrtine sa 31:10, ali je onda poražen u trileru u Teksasu od Filadelfije – 38:39. Džo Milton je junak meča, četvrti kvoterbek Filadelfije je napunio najgoru odbranu lige. Neverovatno šta se sve događalo domaćinu u poslednjih 15 minuta. Izblokiran pant za tačdaun, promašen fild gol sa 40 jardi, a sve je to kaznio Milton. Na kraju je pobedu gostima iz Pensilvanije, drugu vezanu i ostanak u igri za plej-of, doneo kiker Džejk Eliot sa 59 jardi.