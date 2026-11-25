Muke crno-belih rukometaša se nastavljaju. Posle finansijskog kraha usledili su i zdravstveni problemi crno-belih rukometaša. Ovog meseca je hiruriški zahvat na leđima imao Belorus Vladislav Kuleš, jedini preostali stranac koji zasad nije napustio Humsku i boravi u Beogradu.

Novi problem zadesio je mladog golmana, kadetskog reprezentativaca Vanju Radivojevića. Pojačanje Partizana iz Voždovca pretodnog leta moraće na višemesečnu pauzu i neizvesno je da kada će opet na teren.

“Pred mladim čuvarom mreže crno-belih Vanjom Radivojevićem je, nažalost, višemesečna pauza. Usled upale srčanog mišića, 18-godišnji golman Partizana proveo je nekoliko dana u bolnici, kako bi se uradile detaljne analize. Nakon dodatnih ispitivanja klub će objaviti više informacija. Našem Vanji želimo brz oporavak i povratak na teren. Crno-bela porodica je uz tebe, Vanja”, saopštio je klub iz Humske.