Vlasnik najbržeg nokauta u istoriji vraća se u UFC oktagon

Za Masvidala je 2019. bez dileme bila najvažnija godina u karijeri. Iako je i ranije bio poznat kao pravi ratnik u kavezu, pažnju šire javnosti privukao je tek nakon jednog trenutka koji ga je preko noći lansirao među najveće zvezde UFC-a. Nokautirao je Bena Askrena za samo pet sekundi, čime je postavio rekord za najbrži finiš u istoriji organizacije koji još uvek nije oboren.

Međutim, posle te pobede sve je krenulo u pogrešnom smeru. Izgubio je četiri borbe zaredom, a nakon povlačenja iz MMA usledio je i revanš sa Dijazom , ovoga puta u bokserskom ringu. Pobeda je pripala njegovom nekadašnjem rivalu, čime je Masvidalova crna serija dodatno produžena.

Iste godine ostvario je i poslednju pobedu. Savladao je Nejta Dijaza i postao prvi osvajač tada tek ustanovljenog BMF pojasa. Titula je uvedena upravo za njihov međusobni okršaj, kao simbol namenjen najčvršćem i najneustrašivijem borcu u organizaciji.

Sada je za "MMA Junkie" potvrdio da je povratak u UFC sve izvesniji i da je u stalnom kontaktu sa čelnicima organizacije.

"Razgovaram sa UFC-om. Povratak bi mogao da se dogodi ove godine, a možda i početkom naredne. Već neko vreme pregovaramo, a iznosi koje mi nude sve su bliži onome što tražim i postaju sve bolji. Zato bi uskoro mogle da stignu velike vesti".

Iako još čeka da vidi kakve će mu uslove organizacija ponuditi, jedno ime već ima u planu. Njegov sukob sa Leonom Edvardsom počeo je uoči UFC priredbe u Londonu u martu 2019. godine, kada ga je Masvidal napao iza kulisa. Njihova borba bila je zakazana za decembar 2021, ali ju je Masvidal otkazao zbog povrede, pa do okršaja nije došlo u trenutku kada su obojica pripadala samom vrhu velter kategorije.

Možda je upravo sada pravi trenutak da konačno zatvore to poglavlje. Iako više nisu u vrhu kategorije, obojica se nalaze u ozbiljnim rezultatskim krizama. Masvidal je izgubio poslednja četiri MMA meča, dok je Edvards u nizu od tri poraza, od Belala Muhamada, Šona Brejdija i Karlosa Pratesa. Zbog toga bi njihov međusobni duel imao smisla, jer bi jednom od njih omogućio da prekine crnu seriju, i konačno razreše rivalstvo koje traje duže od sedam godina.

"Kada mi ponude pravog protivnika i uz njegovo ime stave odgovarajući iznos, ponovo ćete videti ovde, u T-Mobile areni. Leon Edvards je definitivno neko sa kim bih voleo da se nađem u oktagonu i konačno zatvorim to poglavlje".