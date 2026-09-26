Voša lako u komšiluku, Metaloplastika se ne šali - 3/3

Šansu na desnom krilu je iskoristio i Đorđe Lazić sa tri pogotka iz isto toliko pokušaja. Golmani su bili solidni, 11 odbrana – šest Luke Arsenića, a pet Koste Dizdara. Kaćanima je ovo treći poraz, a drugi kod kuće, pa su bliži borbi za opstanak nego gornjem domu.

Nedelja, 15.00: (1,35) Hanover (8,50) Gepingen (4,00)

Filip Milošević je pogodio pet puta mrežu Novosađana, a Bogdan Medurić četiri, dok je Aleksa Bogunović imao sedam intervencija.