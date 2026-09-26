Voša lako u komšiluku, Metaloplastika se ne šali - 3/3
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 21:30
Novosađani se prošetali u Kaću – 29:21, Šapčani slavili u Kragujevcu sa 30:26 u trećem kolu ARKUS lige
Očekivane pobede Vojvodine i Metaloplastike u gostima u subotnjim mečevima trećeg kola ARKUS lige. Oba tima su zadržala maksimalan učinak u domaćem šampionatu.
Rukometaši Vojvodine nisu imali problema u komšiluku, u Kaću, laka pobeda protiv Jugovića sa 29:21. Trenera Milutina Lučića mogu da raduju sve bolje partije Danila Radovića i Đorđa Draška koji su propustili celu prošlu sezonu zbog teških povreda ramena, dok je iznenadio mladi desni bek Aleksa Radenković. Sva trojica su postigla po četiri gola. Kapiten Marko Srdanović igra u reprezentativnoj formi. Postigao je osam pogodaka, bez promašaja, od toga dva sa linije sedam metara.
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Šansu na desnom krilu je iskoristio i Đorđe Lazić sa tri pogotka iz isto toliko pokušaja. Golmani su bili solidni, 11 odbrana – šest Luke Arsenića, a pet Koste Dizdara. Kaćanima je ovo treći poraz, a drugi kod kuće, pa su bliži borbi za opstanak nego gornjem domu.
Nedelja, 15.00: (1,35) Hanover (8,50) Gepingen (4,00)
Filip Milošević je pogodio pet puta mrežu Novosađana, a Bogdan Medurić četiri, dok je Aleksa Bogunović imao sedam intervencija.
Metaloplastika, posle turbulentne prošle sezone, želi opet u plej-of i Evropu. Tim Davida Rašića ima 3/3 na startu sezone, a posle Jugovića u gostima i Lavova kod kuće, pobeđen je i Radnički u Kragujevcu sa 30:26. U 40. minutu je bilo 19:19, ali u finišu bolja igra gostiju. Raspucao se Mirko Đurović, dok je odličan na golu bio Nikola Ćirović sa 14 intervencija, od toga dva odbranjena sedmerca. Najefikasniji je bio robusni pivot Dimitrije Bukvić sa sedam golova, koliko je dao i kapiten Filip Marjanović (pet sedmeraca). Mladi srednji bek Vukasin Pavlović je pogodio pet puta, a Đurović četiri.
Kod domaćina, koje čeka nova borba za opstanak, bolji od ostalih bilo je letošnje pojačanje Aleksandar Milićević sa sedam pogodaka, dok je Veljko Davidović pogodio pet puta mrežu Šapčana. Na golu je dobar bio Ivan Mihajlov sa 13 intervencija.
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ARKUS LIGA – 3. KOLO
Petak
Lavovi – Crvena zvezda 34:32 (15:16)
Loznica – Partizan 27:31 (11:14)
Subota
Jugović – Vojvodina 21:29 (8:15)
Radnički – Metaloplastika 26:30 (14:15)
Nedelja
18.30: Železničar – Šamot
Ponedeljak
18.00: Dinamo Pančevo - Dubočica