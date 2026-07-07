Voša neće u Ligu Evrope, igra najslabije međunarodno takmičenje

I pre četiri godine Novosađani su kao šampioni Srbije odustali od napada na Ligu Evrope, prebacili se stepenicu niže i dominantno u maju 2023. godine doneli prvi međunarodni trofej na Slanu baru. Kasnije su Lale igrale dve sezone grupnu fazu Lige Evrope i dolazili do Top 16 faze i bili dvaput na korak do nokaut faze.

U Ligi Evrope sa 32 klubova našli su se iz regiona i dva hrvatska kluba, Nekse i Sesvete, šampion Bosne i Hercegovine Izviđač i vicešampioni Makedonije i Slovenije, Eurofarm Pelister i Slovan. Ostaje nejasno kako nije bilo mesta za osvajača EHF kupa, Ohrid i kada će trust mozgova iz Beča da samo kopira kako to majstorski radi UEFA.

Žreb za Ligu Evrope je u petak, 17. jula.

Osim Vojvodine, Srbiju će u EHF kupu da predstavljaju Dinamo iz Pančeva i Dubočica kojoj će to biti premijerno učešće u međunarodnim takmičenjima. Leskovčani će u vatru već u septembru, dok Voša i Dinamo kreću evropsku avanturu od sredine oktobra. Žreb za tri srpska predstavnika u EHF kupu je u utorak, 14. jula.

Favoriti za trofej u ovom takmičenju su branilac titule Ohrid, grčki Olimpijakos, turski Bešiktaš, mađarski PLER, rumunski Temišvar, slovenački Trimo Trebnje, a i Vojvodian bi mogla da se umeša u borbu za pehar.

Podsetimo, u ženskoj konkurenciji, Srbija će imati četiri predstavnika, Crvenu zvezdu i Naisu u kvalifikacijama za Ligu Evrope i Bor i Rumu u EHF kupu.