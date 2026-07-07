Voša neće u Ligu Evrope, igra najslabije međunarodno takmičenje

Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 13:24
Novosađani sa Dinamom iz Pančeva i Dubočicom u EHF kupu
Partizan u Ligi šampiona, ali onda velika rupa što se tiče srpskog rukometa. Skrhana finansijskim problemima, Vojvodina nije htela da igra Ligu Evrope, drugorangirano takmičenje na Starom kontinentu, pa se spustila stepenicu niže, u EHF kup koji je osvojila u sezoni 2022/2023.
Podsetimo, Srbija je imala zagarantovano mesto u Ligi Evrope, ali Lale su rekle "NE".
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I pre četiri godine Novosađani su kao šampioni Srbije odustali od napada na Ligu Evrope, prebacili se stepenicu niže i dominantno u maju 2023. godine doneli prvi međunarodni trofej na Slanu baru. Kasnije su Lale igrale dve sezone grupnu fazu Lige Evrope i dolazili do Top 16 faze i bili dvaput na korak do nokaut faze.
U Ligi Evrope sa 32 klubova našli su se iz regiona i dva hrvatska kluba, Nekse i Sesvete, šampion Bosne i Hercegovine Izviđač i vicešampioni Makedonije i Slovenije, Eurofarm Pelister i Slovan. Ostaje nejasno kako nije bilo mesta za osvajača EHF kupa, Ohrid i kada će trust mozgova iz Beča da samo kopira kako to majstorski radi UEFA.
Žreb za Ligu Evrope je u petak, 17. jula.
Osim Vojvodine, Srbiju će u EHF kupu da predstavljaju Dinamo iz Pančeva i Dubočica kojoj će to biti premijerno učešće u međunarodnim takmičenjima. Leskovčani će u vatru već u septembru, dok Voša i Dinamo kreću evropsku avanturu od sredine oktobra. Žreb za tri srpska predstavnika u EHF kupu je u utorak, 14. jula.
Favoriti za trofej u ovom takmičenju su branilac titule Ohrid, grčki Olimpijakos, turski Bešiktaš, mađarski PLER, rumunski Temišvar, slovenački Trimo Trebnje, a i Vojvodian bi mogla da se umeša u borbu za pehar.
Podsetimo, u ženskoj konkurenciji, Srbija će imati četiri predstavnika, Crvenu zvezdu i Naisu u kvalifikacijama za Ligu Evrope i Bor i Rumu u EHF kupu.