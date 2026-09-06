Vreme je da se navikavamo da slavimo bronzu: Odbojkašicama Srbije nova evropska medalja

Jedino kad je Tijana Bošković na svom maksimumu – baš kao danas u većem delu meča, i baš kao što je juče protiv Turske bila miljama daleko od njega - pa da donese ekstra kvalitet i napravi razliku. Jedino da zaustavimo vreme, pa Maju Ognjenović još neki put vratimo iz reprezentativne penzije. I da nas ne teraju maleri, kao što su ovog leta u nizu na poziciji srednjeg blokera, plus ono sa Katarinom Dangubić još na F4 Lige šampiona.

Naposletku, igraju i drugi. I igraju bolje, konkretno finalisti, Italija – koja će se boriti da objedini sve tri titule (olimpijsku, svetsku i evropsku) i Turska – koja brani titulu, već ima Ligu nacija ove godine i nosi je podrška sa tribina. A, tek se od sledeće godine vraća Rusija, koja na papiru ima najjači sastav.

Ako pogledamo ispadanje u četvrtfinalu OI u Parizu i prošlogodišnju eliminaciju u osmini finala na SP na Tajlandu, ovo je ipak korak napred i povratak na pobedničko postolje. Uostalom, biće to jedna više nego pristojna reprezentacija i u budućnosti, predvođena vršnjakinjama Aleksandrom Uzelac i Henom Kurtagić, ali zašto deluje da nikad veći kvantitet (desetine hiljada devojčica u Srbiji treniraju odbojku) nije izrodio odgovarajući kvalitet i ko se sve to bavi trenerskim poslom samo radi naplate članarine, to su pitanja za užu odbojkašku struku...

Elem, za ovo danas, kapa dole izabranicama Zorana Terzića. Sve suprotno od onoga juče. Razletele su se po terenu, osvajale duge poene (juče nijedan takav), a bilo ih je, vrlo atraktivnih, u slavu ženske odbojke. Odličan prijem, autoritativan servis i, iznad svega, Tijana u svom elementu. Devet poena u prvom setu, pa još toliko u drugom. U prvom nije iskoristila prve dve lopte u napadu, pa onda sledećih devet zaredom jeste. Nevažno da li je lopta idealna, ili daleko od mreže, možda nekad niska, raznovrsno ih je slala u protivničko polje, bilo svom snagom, bilo lukavo, ‘kuvanjem’ i rušila moral Poljakinja.

Ličila su prva dva seta jedan na drugi, budući da je Poljska sredinom oba perioda imala svoje najveće vođstvo – 10:7 u prvom i 12:10 u drugom. A, onda bi usledio pravi odgovor. U prvom, serijom 5:1 preokrećemo, proradila je Hena Kurtagić, malo blok, malo smeč, osvojila tri poena u kratkom razmaku, Srbija je od 16:14 stigla do 21:14 i iako čak četiri set-lopte nije iskoristila, pošto nas je servisom namučila Čirnjanska, vođstvo od 1:0 nije bilo ugroženo – 25:21.

Mora se podvući sjajan uvod u meč Branke Tice (osvojila četiri od prvih šest poena Srbije, ostala dva smo uzeli greškama protivnika), ali i izvanredna partija libera Aleksandre Jegdić, za koju nije bilo izgubljene lopte u polju, ali ni alternative za ovu utakmicu, budući da Bojana Gočanin nije bila na raspolaganju zbog povrede.

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Blistala je Bošković, ali poenterski je još uspešnija bila Magdalena Stišjak, dvocifrena u prvom setu. Drugi je sjajno počela Alekandra Uzelac, igralo se uglavnom poen za poen do 10:10, kada Srbija vezuje dve greške, Mina Popović je ispucala loptu u aut, tražili smo neuspešan čelendž, ali reakcija je bila prava. Terzić uvodi na servis Ljubicu Milojević, Tijana vezuje tri poena, a Srbija seriju 6:0 i momentum je ponovo bio na našoj strani, što koristimo da servis privedemo kraju – 25:19.

Kada je Srbija na početku trećeg seta povela sa 4:0 činilo se da grabimo ka ubedljivoj pobedi, ali u tim momentima selektor Zoran Terzić iznenada je napustio klupu i otišao u svlačionicu. Čini se da je imao zdravstvenih problema, vođenje ekipe privremeno je preuzeo Branko Kovačević, a sve to osetno je poremetilo ekipu i Poljska je preokrenula serijom 10:2. Mogle su naše da uhvate priključak na 8:10 bila je jedna vrlo sporna lopta, Terzić se vratio na klupu, što je bilo važnije od rezultata, ali su kola već bila krenula nizbrdo i nije bilo moguće zaustaviti ih. Sve se raspalo u igri Srbije, stala je i Tijana (3/14 u napadu u ovom setu), Stišjak je radila šta je htela, uzela je čak 11 poena u ovom setu koji Poljakinje dobijaju dvocifrenom razlikom – 25:15.

Četvrti set otvorila je Maja ‘kuvanjem’, što će kasnije ponoviti za 10:9 u važnim momentima ovog perioda igre. Uzelac se nadovezala, bilo je 3:1 za Srbiju, pa opet krizni trenuci, vođstvo Poljske 8:6, a onda toplo-hladno Tijane Bošković. Nastavila je tamo gde je stala u drugom setu, serijom njenih poena Srbija preokreće na 9:8, onda i 11:9, pa vezuje par grešaka i Poljska je opet u prednosti – 11:12, ali naše i to okreću – 16:13. Hena Kurtagić opravdala je status najboljeg blokera ovog Evropskog prvenstva, bio je i jedan as Tice za 20:15, a jedino pravedno da se ovaj meč završi bilo je blokom Tijane Bošković - njenim 29. poenom! Uzelac je osvojila 15, Kurtagić i Tica po 12. Magdalena Stišjak je sa 28 ostala iza Tijane.

Medalja nikad nije uteha. Uvek veliki uspeh. Bravo, devojke!