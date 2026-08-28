Vujasinović krenuo pobedom, Srbija spakovala 32 lopte u mrežu Slovenije

Pripremnih utakmica tokom leta je bilo, ali takmičarskih do danas - nije. Prva za Vladimira Vujasinovića, novog selektora vaterpolo reprezentacije Srbije, bila je na Mediteranskim igrama i krenuo je pobedom. I to poprilično ubedljivom, što se i očekivalo kada se u obzir uzme protivnik.

Srbiji je prvi meč poslužio da se zagreje i oseti kako je igrati na bazenu u Tarantu. U prvoj od tri utakmice grupne faze Mediteranskih igara napunila je mrežu Slovenije do vrha - 32:1.