Vujasinović krenuo pobedom, Srbija spakovala 32 lopte u mrežu Slovenije
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 18:16
Delfini ubedljivi na otvaranju Mediteranskih igrača
Pripremnih utakmica tokom leta je bilo, ali takmičarskih do danas - nije. Prva za Vladimira Vujasinovića, novog selektora vaterpolo reprezentacije Srbije, bila je na Mediteranskim igrama i krenuo je pobedom. I to poprilično ubedljivom, što se i očekivalo kada se u obzir uzme protivnik.
Srbiji je prvi meč poslužio da se zagreje i oseti kako je igrati na bazenu u Tarantu. U prvoj od tri utakmice grupne faze Mediteranskih igara napunila je mrežu Slovenije do vrha - 32:1.
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Priča je bila završena već u prvoj četvrtini, napravili su srpski vaterpolisti razliku, obezbedili bodove i ostatak susreta iskoristila za uigravanje za predstojeće duele, teže od ovog danas, pošto je čekaju Crnogorci i Grci.
U prvom poluvremenu srpska reprezentacija nije primila gol, tek u trećoj deonici Slovenci su preko Eneja Potočnika uspeli da se upišu na semaforu. Bio je prvi i jedini strelac. Što se tiče Srbije, najefikasniji su bili levoruki Viktor Urošević i Marko Dimitrijević sa pet golova, a jedan manje delo je Đorđa Vučinića i Vasilija Martinovića.
SLOVENIJA – SRBIJA 1:32
(0:7, 0:7, 1:9, 0:9)
Sudije: Gregori Kurben (Francuska), Džihan Bujukburč (Turska).
Igrač više: Srbija 9/11, Slovenija 0/2.
Peterci: Srbija 5/7, Slovenija 0/0.
SLOVENIJA: Udovč, Berić, Šantak, Čanč, Miletić, Kačič, Štromajer, Fičur, Seljak, Ćetković, Fumo, Potočnik 1. Selektor: Mirko Vičević.
SRBIJA: Mišović, Pljevančić 2, Stanojević 2, Urošević 5, Trtović 3, Milojević 2, Vučinić 4, Dimitrijević 5, Božović 1, Martinović 4, Lukić 2, Gavrilović 1, Glušac, Čonkić 1. Selektor: Vladimir Vujasinović.