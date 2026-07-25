Zalanki se vratio da zavodi red! Mađari i Grci kroz iglene uši do finala Svetskog kupa
Vreme čitanja: 3min | sub. 25.07.26. | 16:43
Ništa od još jednog podviga Australije...
Nekada su se igrali paralelno i Svetska liga i Svetski kup, pa samo Svetska liga, a sada – samo Svetski kup. Otkako je ponovo počeo da se igra, Španija je dva puta uzastopce podizala pehar, ali ovog leta na tronu će se naći Mađarska ili Grčka.
Provukle su se kroz iglene uši do finala, strepele su do poslednjih trenutaka i zvuka sirene na bazenu u Sidneju. Gergo Zalanki vratio se u reprezentaciju i počeo je da zavodi red. Levoruki bombarder je pogotkom pred ulazak u završni minut torpedovao loptu u mrežu Australije i odveo Mađarsku u bitku za trofej – 13:12. Još dramatičnije bilo je je u drugom duelu, Italija je propustila priliku da sa Grčkom o prolasku odlučuje tako što će se izvoditi peterci – 10:9.
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Australija je u četvrtfinalu priredila iznenađenje, izbacila je Španiju, međutim, novi podvig je izostao. Ali, bila je blizu, odbijala je da položi oružje i do Olimpijskih igara u Los Anđelesu bi mogla da postane zanimljiv i veoma neugodan suparnik. Kanadski centar Nikolas Konstantin Bikari predstavlja dobru nadogradnju, videlo se to i protiv Mađara. Iznudio je šest isključenja protivničkih igrača i tri puta je zatresao mrežu.
Nikolas Konstantin Bikari je sredinom četvrte četvrtine pogodio za izjednačenje, ali je Gergo Zalanki trećim golom na utakmici, a drugim u poslednjoj deonici, raspršio snove domaćina da kod kuće može da napravi malo čudo u Svetskom kupu.
Gergo Zalanki i Adam Nađ sa tri pogotka bili su najefikasniji u sastavu evropskog i svetskog viceprvaka, dok je Kristijan Manherc bio dvostruki strelac, ali i četvorostruki asistent. Mađarski selektor Žolt Varga rotirao je golmane, minute su dobili i Krištof Čoma i Viktor Đapjaš, i obojici je Metju Birns pravio probleme, baš kao i španskom čuvaru mreže Unaju Agireu. Najbolji australijski šuter je u polufinalu postigao četiri gola.
Prštalo je u drugom polufinalu, čak i za nijansu više. Nije prvi put da na utakmici između Italije i Grčke bude dosuđen brutaliti, a ovoga puta zaradio ga je Mario del Baso. Sredinom drugog perioda je nesportski faulirao Aleksandrosa Papanastasijua, međutim, sve pogodnosti koje takav vid isključenja nosi Heleni nisu u potpunosti iskoristili. Stilijanos Argiropulos je u tom intervalu od četiri minuta dva puta pogađao metu, da bi do poluvremena Mateo Joki Grata uspešno završio kontranapad i dodavanje Vinčenca Dolčea pretvorio u asistenciju.
Uprkos tome što su dugo imali igrača manje, Italijani su ostali u igri, nisu dopustili Grcima da ih slome. Imali su gol zaostatka na poluvremenu, uporno su se vraćali, čak i kada je Konstantinos Juvecis iz napada sa igračem više doneo timu Teodorosa Vlahosa tri gola prednosti. Prvi nalet su im poništili Đakomo Kanela i Frančesko Kondemi, da bi početkom poslednje četvrtine usledilo obostrano isključenje...
Tomazo Đanaca i Dimitris Nikolaidis su udaljeni iz bazena, Grci su u prvi mah bolje odreagovali i vratili su prednost od tri gola, međutim, razgoropadio se u finišu utakmice Đakomo Karneseki. Jedan, drugi, treći! Neverovatno je odigrao u završnici, dao je nadu Italijanima da u završnom minutu, ipak, mogu do izjednačenja i peteraca, no u poslednjem napadu, posle tajm-auta, nisu iskoristili isključenje Konstantinosa Kakarisa.
SVETSKI KUP
Četvrtfinale
Četvrtak
Italija – Gruzija 18:12
Grčka – Crna Gora 14:13
Španija – Australija 18:18, petercima 3:5
Mađarska – Hrvatska 16:11
Polufinale
Subota
Australija – Mađarska 12:13
Italija – Grčka 9:10
Finale
Nedelja
10.00: Mađarska – Grčka