Zalanki se vratio da zavodi red! Mađari i Grci kroz iglene uši do finala Svetskog kupa

Australija je u četvrtfinalu priredila iznenađenje, izbacila je Španiju, međutim, novi podvig je izostao. Ali, bila je blizu, odbijala je da položi oružje i do Olimpijskih igara u Los Anđelesu bi mogla da postane zanimljiv i veoma neugodan suparnik. Kanadski centar Nikolas Konstantin Bikari predstavlja dobru nadogradnju, videlo se to i protiv Mađara. Iznudio je šest isključenja protivničkih igrača i tri puta je zatresao mrežu.

Nikolas Konstantin Bikari je sredinom četvrte četvrtine pogodio za izjednačenje, ali je Gergo Zalanki trećim golom na utakmici, a drugim u poslednjoj deonici, raspršio snove domaćina da kod kuće može da napravi malo čudo u Svetskom kupu.

Gergo Zalanki i Adam Nađ sa tri pogotka bili su najefikasniji u sastavu evropskog i svetskog viceprvaka, dok je Kristijan Manherc bio dvostruki strelac, ali i četvorostruki asistent. Mađarski selektor Žolt Varga rotirao je golmane, minute su dobili i Krištof Čoma i Viktor Đapjaš, i obojici je Metju Birns pravio probleme, baš kao i španskom čuvaru mreže Unaju Agireu. Najbolji australijski šuter je u polufinalu postigao četiri gola.

Prštalo je u drugom polufinalu, čak i za nijansu više. Nije prvi put da na utakmici između Italije i Grčke bude dosuđen brutaliti, a ovoga puta zaradio ga je Mario del Baso. Sredinom drugog perioda je nesportski faulirao Aleksandrosa Papanastasijua, međutim, sve pogodnosti koje takav vid isključenja nosi Heleni nisu u potpunosti iskoristili. Stilijanos Argiropulos je u tom intervalu od četiri minuta dva puta pogađao metu, da bi do poluvremena Mateo Joki Grata uspešno završio kontranapad i dodavanje Vinčenca Dolčea pretvorio u asistenciju.

Uprkos tome što su dugo imali igrača manje, Italijani su ostali u igri, nisu dopustili Grcima da ih slome. Imali su gol zaostatka na poluvremenu, uporno su se vraćali, čak i kada je Konstantinos Juvecis iz napada sa igračem više doneo timu Teodorosa Vlahosa tri gola prednosti. Prvi nalet su im poništili Đakomo Kanela i Frančesko Kondemi, da bi početkom poslednje četvrtine usledilo obostrano isključenje...

Tomazo Đanaca i Dimitris Nikolaidis su udaljeni iz bazena, Grci su u prvi mah bolje odreagovali i vratili su prednost od tri gola, međutim, razgoropadio se u finišu utakmice Đakomo Karneseki. Jedan, drugi, treći! Neverovatno je odigrao u završnici, dao je nadu Italijanima da u završnom minutu, ipak, mogu do izjednačenja i peteraca, no u poslednjem napadu, posle tajm-auta, nisu iskoristili isključenje Konstantinosa Kakarisa.

SVETSKI KUP

Četvrtfinale

Četvrtak

Italija – Gruzija 18:12

Grčka – Crna Gora 14:13

Španija – Australija 18:18, petercima 3:5

Mađarska – Hrvatska 16:11

Polufinale

Subota

Australija – Mađarska 12:13

Italija – Grčka 9:10

Finale

Nedelja

10.00: Mađarska – Grčka