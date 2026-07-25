Oklahoma otima igrača Denveru: Potpisan Spenser Džons, Nagetsi imaju 48 sati da odgovore

Denver Nagetsi nisu uspeli u prethodnih nekoliko godina da sastave jak tim oko Nikole Jokića i to im svi zameraju. Ipak, umeli su da pogode sa nekim igračima. Jedan od njih je definitivno Spenser Džons.

Krilnog igrača niko nije draftovao pre dve godine, a kako su Nagetsi tražili jeftina rešenja, odlučili su se baš za njega i nisu pogrešili. Dokazao je da vredi i da za njega u NBA ligi i te kako ima mesta.