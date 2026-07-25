Oklahoma otima igrača Denveru: Potpisan Spenser Džons, Nagetsi imaju 48 sati da odgovore
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 18:43
Krilni centar će zaraditi 12.000.000 dolara, bilo u Oklahomi ili Koloradu
Denver Nagetsi nisu uspeli u prethodnih nekoliko godina da sastave jak tim oko Nikole Jokića i to im svi zameraju. Ipak, umeli su da pogode sa nekim igračima. Jedan od njih je definitivno Spenser Džons.
Krilnog igrača niko nije draftovao pre dve godine, a kako su Nagetsi tražili jeftina rešenja, odlučili su se baš za njega i nisu pogrešili. Dokazao je da vredi i da za njega u NBA ligi i te kako ima mesta.
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Nije blistao u prvoj sezoni, mada nije ni igrao mnogo, svega 20 mečeva. Prošle je bio sjajan. Odlično je odmenio Erona Gordona koji je dugo bio povređen i bio je pravi "lepak" u ekipi Dejvida Adelmana.
Iako brojke nisu impresivne - 5,5 poena i 3,3 skoka, odbrana je definitivno bila tu, a čak je napad izgledao bolje nego što statistika kaže, pogotovo u plej-ofu u kome je Džons šutirao neverovatnih 69%. Imao je neke izvrsne partije i dobio je ovog leta priliku da ih naplati.
Kako prenosi Šems Čaranija, Spenser Džons je dogovorio dvogodišnju saradnju sa Oklahoma Siti Tanderima. E sad, ono što je zanimljivo jeste da Nagetsi imaju 48 sati da izjednače ovu ponudu i tako zadrže Džonsa.
On je ograničeni slobodni agent, kao i Pejton Votson, tako da ljude u upravi očekuju ozbiljne finansijske igrarije u naredna dva dana. Ako izjednače ponudu za Džonsa, pitanje je koliko mogu da daju Votsonu, i tako dalje.
Da Nikola Jokić nije takav kakav jeste, odnosno da ne planira da ode iz Kolorada, pritisak na upravu da mu napravi ozbiljan tim bi bio mnogo veći nego što jeste.