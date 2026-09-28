Zašto je Ferarijeva portparolka reakcijom "zapalila" društvene mreže i šta je ADUO

Ipak, ono što je usledilo nakon trke privuklo je daleko više pažnje od Ferarijevog nastupa na stazi. Lekler je tokom razgovora sa italijanskim medijima otkrio da je u Bakuu koristio najnoviju specifikaciju pogonske jedinice, odnosno onu razvijenu u okviru sistema ADUO 2, koja je prvi put uvedena na nedavnoj Velikoj nagradi Italije u Monci. "Imao sam najnoviju specifikaciju", rekao je Lekler , posle čega je portparolka Ferarija delovala kao da je videla duha. Zabrinutim pogledom i blagim odmahivanjem glavom signalizirala je vozaču da tu informaciju možda nije trebalo da otkrije. "Ne znam da li govorim nešto što nije trebalo, ali mislio sam da znate", pokušao je Lekler da se izvuče...

Ali, zašto vozač Ferarija nije trebalo da priča o ADUO 2 sistemu?

Činjenica da je Lekler u Bakuu koristio novu pogonsku jedinicu bila je zanimljiva zbog događaja koji su usledili nakon njenog prvog pojavljivanja u Monci. Lekler je već u drugom krugu Velike nagrade Italije imao težak udes, zbog čega se nije znalo da li je njegova pogonska jedinica pretrpela oštećenja, pa se nije znalo kada će i da li će ponovo moći da bude korišćena.

Nedelju dana kasnije, u Madridu, Lekler nije koristio najnoviju specifikaciju, dok njegov timski kolega Luis Hamilton jeste. U Bakuu je, međutim, najnovija verzija vraćena i u Leklerov bolid, ali očigledno nije bilo planirano da on tu informaciju javno potvrdi, zbog čega je reakcija portparolke postala jedan od zanimljivijih trenutaka vikenda.

ŠTA SU ADUO i ADUO 2?

Sistem ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) uveden je uz novi tehnički pravilnik početkom 2026. godine i proizvođačima pogonskih jedinica koji zaostaju za referentnim motorom daje dodatne mogućnosti za razvoj i unapređenje. Takva unapređenja izuzeta su od regularnih ograničenja troškova u sezoni, a mogu se primeniti na različite komponente pogonske jedinice.

Međunarodna automobilska federacija (FIA) tokom definisanih perioda prati performanse motora sa unutrašnjim sagorevanjem i na osnovu razlike u odnosu na najboljeg proizvođača, u ovom slučaju Red Bul-Ford, određuje ko ima pravo na ADUO. Ukoliko proizvođač ima zaostatak između dva i četiri odsto, dobija pravo na jedno ADUO unapređenje u ovoj i narednoj sezoni, dok zaostatak veći od četiri odsto dozvoljava po dve ADUO nadogradnje po sezoni. Upravo je na potonji način Ferari uspeo da osigura drugo unapređenje u sezoni, ADUO 2, koje je predstavljeno u Monci.

(©Reuters)

Iako je Ferari sa ADUO 2 dobio dodatni prostor za razvoj pogonske jedinice, problemi u odnosu na konkurenciju koji ih u poslednje vreme prate nisu nestali. U Bakuu je italijanska ekipa i dalje imala vidljiv zaostatak za vodećima, što je i sam Lekler priznao nakon trke.

"Ostali napreduju, mi moramo da reagujemo. Mučimo se na pravcima, ali sada nas stižu i u krivinama", konstatovao je vozač iz Monte Karla.

Trka na obali Kaspijskog jezera predstavljala je petu uzastopnu na kojoj ekipa Ferarija nije uspela da se domogne pobedničkog postolja. Poslednji put uspeli su na Velikoj nagradi Belgije, 19. jula, kada je upravo Lekler zauzeo drugo mesto.

Od tada je Meklaren sa svetskim šampionom Landom Norisom zabeležio dve pobede, dok je Red Bul u poslednjih šest trka ostvario pet plasmana na pobedničko postolje. Ferari i dalje drži drugo mesto u šampionatu konstruktora, ali sada ima 160 bodova manje od Mercedesa, dok se Meklaren približio na 72 boda razlike.

Naredna trka Formule 1 na programu je već predstojećeg vikenda, kada će se održati Velika nagrada Bahreina u Maleziji, na stazi Sepang.

PIŠE: Maja Nakaradić