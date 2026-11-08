Zdravković nema više šta da dokazuje, vreme je za UFC; Opačiću Rus poklonio pobedu, zaboravio da nije MMA

Iako su sve oči bile uprte u šampiona, pažnju je privukao i bizaran debi Radeta Opačića . Srpski teškaš prvi put je nastupio u FNC-u, pod kik-boks pravilima, u oktagonu koji nije karakterističan za ovu disciplinu. Ipak, njegov duel sa Aleksandrom Soldatkinom završen je na nesvakidašnji način. Rus je diskvalifikovan u drugoj rundi, pošto je očigledno došao sa namerom da se bori po sopstvenim pravilima, koja su više ličila na MMA.

Ako prošle godine nije bilo vreme da Miljan Zdravković dobije priliku u najjačoj svetskoj organizaciji, ove više ne bi smelo da bude dileme. Završen je FNC 35 u Podgorici, a neporaženi srpski borac još jednom je pokazao zašto je prerastao regionalnu scenu. Polugom „arm triangle“ savladao je Hoakina Vargasa i drugi put odbranio pojas bantam kategorije. Sve je manje protivnika koji mogu ozbiljno da izazovu Zdravkovića , a čak i ako još neko vreme ostane u najboljoj regionalnoj organizaciji, ponovo će se postaviti pitanje ko je sledeći?

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Zdravković je nešto sporije otvorio borbu, a već tokom prve runde na njegovoj nozi bile su vidljive posledice brojnih "low kickova“ koje je Argentinac uspešno plasirao. Ipak, neporaženi Srbin pokazao je da je previše kvalitetan da bi ga samo jedno oružje protivnika ozbiljnije ugrozilo. Kako je meč odmicao, postepeno je podizao tempo i pritisak, a razlika u kvalitetu posebno je dolazila do izražaja u parteru, gde je dominirao tokom druge i četvrte runde. Upravo u četvrtoj mu je takav pristup doneo željeni rezultat. Na minut i po do kraja runde Zdravković je uspeo da uhvati Argentinca u "arm triangle“, primora ga na predaju i stavi tačku na još jednu uspešnu odbranu titule. Ovog puta pred podgoričkom publikom, još jednom je potvrdio da je spreman za najveću svetsku scenu. Da je vreme za UFC, jasno je i samom Zdravkoviću, koji se pozivu najjače svetske organizacije nadao još prošle godine. Na pitanje o daljim planovima, srpski borac nije ostavio mnogo prostora za dilemu.

"Skor 11-0, dva puta odbranjena titula FNC-a. Ja sam najbolji borac bantam kategorije izvan UFC-a i to sam sada ovde dokazao. Znam koliko sam se trudio i koliko sam kvalitetan. Samo je pitanje vremena kada će ceo svet čuti za ime Miljan Zdravković".

A meč koji je prethodio glavnoj borbi, u kojem je Rade Opačić zamenio Glorijev ring FNC-ovim oktagonom, završen je na bizaran način. Iako je duel sa Aleksandrom Soldatkinom bio dogovoren po kik-boks pravilima, koja svakako više odgovaraju srpskom borcu, Rus očigledno nije imao nameru da ih poštuje. Već u uvodnim sekundama Soldatkin je srušio protivnika, čime je iznenadio i Opačića i sve prisutne u dvorani. Nakon prve opomene sudije, Rus je nastavio sa MMA zahvatima, zbog čega su mu se nizali i kazneni poeni. Ipak, ni upozorenje da mu preti diskvalifikacija nije ga zaustavilo. Početkom druge runde Soldatkin je uhvatio Opačićevu nogu i ponovo ga bacio u parter, nakon čega sudija više nije imao strpljenja i prekinuo je borbu. Tako je srpski kik-bokser do pobede na debiju u FNC-u stigao diskvalifikacijom protivnika, posle krajnje neprofesionalnog nastupa ruskog borca. Bizaran rasplet iznenadio je i samog Opačića, koji je nakon borbe priznao da nikada nije doživeo, ali ni video nešto slično.

"Iskreno, mislim da ovako nešto čak ni na internetu nikada nisam video. Razumem da je on MMA borac, ali tri puta je pokušao rušenje. Prvi put, kada me je bacio, nisam znao šta se dešava. Onda je isto uradio i drugi, pa treći put... Šteta, osetio sam već u prvoj rundi da mogu da ga pobedim. Mislim da bi druga i treća runda bile zanimljivije. Žao mi je što borba nije bila atraktivnija, ali pobeda je pobeda".