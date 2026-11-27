Čudesan preokret Partizan je režirao u svojoj kući protiv Novog Beograda u Regionalnoj vaterpolo ligi i verovatno ostvario najveću pobedu u sezoni. Andrej Durutović i Zoran Božović su tada izbušili mrežu novobeogradskog kluba, a srpski vaterpolista je i u polufinalu Kupa Srbije bio taj koji je najviše poteškoća zadavao gradskom rivalu. Naročito u prvom poluvremenu kada je branio Vladimir Mišović.

Nikako nije uspevao da pročita Zorana Božovića, a stvarao je probleme i Milanu Glušcu u nastavku. Rotirao je golmane Zoran Bajić i u završnici je evropski prvak imao i te kako bitnu ulogu.

Partizan je od prve četvrtine bio u zaostatku, konstantno je bio dva do tri zaveslaja iza Novog Beograda. Ponajviše iz razloga što je Miloš Ćuk povlačio dobre poteze u napadu. Imao ih je i Luka Pljevančić, davao je golove i sa linije dva metra i iskosa sa leve strane. Živko Gocić, Milan Aleksić i Filip Filipović davali su instrukcije golmanu Stefanu Todorovskom, činili sve što je u njihovoj moći kako bi pomogli...

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Ali, najbliže što je Partizan uspevao da priđe jeste na dva gola zaostatka. Tinjala je nada u crno-belom taboru kada je pogodio Zoran Božović, pa i dva puta kada je Pavle Papić bio precizan. Poslednji trzaj bio je hitac tinejdžera Strahinje Neškovića početkom poslednje deonice u drugom polufinalu Kupa Srbije.

Partizan je doneo nekoliko ishitrenih odluka, a Kristijan Šulc i Vasilije Martinović su mu stavili do znanja da se u Futogu neće ponoviti scenario sa Banjice.