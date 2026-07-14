Zvezda izvukla najtežeg rivala, Nišlijke imale sreće, Leskovčani sa Austrijancima
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 12:04
Srpski šampion do trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope mora da eliminiše rumunsku Koronu Brašov. Naisa na tursku Bursu. Dubočica sa Alpla Hardom na startu EHF kupa
Rukometašice Crvene zvezde nisu imale sreće u žrebu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Tim Šandora Raca udariće početkom oktobra na startu međunarodnog takmičenja na Koronu iz Brašova, tim za koji je do prošle sezone igrala Katarina Krpež Šlezak.
Čini se da je ovo nemoguća misija za trostrukog uzastopnog šampiona Srbije koji je prošle sezone pao na poslednjem stepeniku pred ulaskom u grupnu fazu. U dvomeču je bio bolji mađarski Estergomi. Ono što je možda dobra vest je da će Zvezda revanš igrati na Banjici. Prvi mečevi su na programu 3. ili 4. oktobra, a revanši sedam dana kasnije.
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U istom takmičenju je niška Naisa mnogo bolje prošla. Tim Bobana Živkovića će put do poslednjeg kola kvalifikacija tražiti preko turske Burse. Prvi meč je na Čairu.
Bor i Ruma će predstavljati Srbiju u EHF kupu. Ekipa Zorana Barbulovića je bolje prošla, jer će u drugom kolu početkom oktobra dočekati Krivaju iz Bosne i Hercegovine, dok će Rumljanke, debitantkinje na međunarodnoj sceni, put do naredne runde najslabijeg evropskog takmičenja tražiti protiv Gorenja iz Slovenije.
18.30: (4,40) Hrvatska (9,00) Španija (1,30)
Kod muškaraca, žrebano je samo prvo kolo EHF kupa gde nas predstavlja debitant Dubočica. Leskovčani nisu imali sreće u žrebu jer će u prvom kolu igrati sa austrijskim Alpla Hardom. Mečevi su na programu u septembru. Tim Saše Pejčića je domaćin 12. ili 13. septembra, a revanš je sedam dana kasnije.
Ostala dva srpska kluba u ovom takmičenju, Vojvodina i Dinamo iz Pančeva, kreću od druge runde početkom oktobra.
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KUP EHF (M) – 1. KOLO
Dubočica – Alpla Hard
LIGA EVROPE (Ž), KVALIFIKACIJE - 2. KOLO
Korona Brašov – Crvena zvezda
Naisa – Bursa
KUP EHF (Ž) – 2. KOLO
Bor – Krivaja
Ruma – Velenje