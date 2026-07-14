Zvezda izvukla najtežeg rivala, Nišlijke imale sreće, Leskovčani sa Austrijancima

Rukometašice Crvene zvezde nisu imale sreće u žrebu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Tim Šandora Raca udariće početkom oktobra na startu međunarodnog takmičenja na Koronu iz Brašova, tim za koji je do prošle sezone igrala Katarina Krpež Šlezak.

Čini se da je ovo nemoguća misija za trostrukog uzastopnog šampiona Srbije koji je prošle sezone pao na poslednjem stepeniku pred ulaskom u grupnu fazu. U dvomeču je bio bolji mađarski Estergomi. Ono što je možda dobra vest je da će Zvezda revanš igrati na Banjici. Prvi mečevi su na programu 3. ili 4. oktobra, a revanši sedam dana kasnije.