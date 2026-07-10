Zvezda ostala bez dvojice veterana

Marjanović karijeru nastavlja u Hapoel Aradu, izraelskom klubu koji ga je na društvenim mrežama predstavio kao pojačanje za narednu sezonu. On se pre četiri godine vratio u Srbiju posle bogate karijere u češkoj Karvini, pre toga i u Francuskoj. Stigao je u Dinamo iz Pančeva gde je proveo godinu i po dana, sa Partizanom je osvojio Kup Srbije 2024, bio je najzaslužniji i za trofej crveno-belih u Novom Sadu protiv Vojvodine. Dve sezone je proveo u Zvezdi, a sada se sa 42 godine opet otisnuo u pečalbu.

Nemanja Obradović (35) je takođe u Zvezdu stigao iz tabora ljutog rivala Partizana u januaru 2025. godine. Prošle sezone je bio ključni igrač trenera Andreje Vukojevića. Kako saznajemo, i nekadašnji reprezentativac Srbije bi trebalo karijeru da nastavi u Izraelu.

Subota, 13.30: (1,85) Turska (hendikep 10,5) Srbija (1,85)

Zvezda je dovela petoricu novajlija ovog leta, i to mladog golmana iz Metaloplastike Vanju Damjanovića, pivota Momčila Simića, desnog beka Stefana Stojinovića (obojica igrali drugi deo sezone u niškom Železničaru), srednjeg beka Filipa Miloševića iz Lavova i nešto iskusnije levo krilo, povratnika u Ljutice Bogdana, Uroša Simića, koji je prošle sezone igrao u Vranju, a pre toga dve godine u Metaloplastici.

Mladi, talentovani pivot Momčilo Simić, povredio se na pripremama kadetske reprezentacije Srbije. U pitanju je teža povreda kolena (ligament kolena) i na njega trener Nenad Maksić neće moći da računa u dobrom delu naredne sezone. Takođe, za Zvezdu sigurno u prvom delu šampionata neće igrati ni desni bek Marko Isailović koji je zimus doživeo tešku povredu kolena i čeka ga dug oporavak.