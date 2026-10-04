Zvezda sa “minus sedam” iz Brašova: Sjajno prvo, ali užasno drugo poluvreme

Slično kao i prošle godine u Mađarskoj, kada je Zvezda protiv Estergomija u gostima imala “plus pet” u prvim poluvremena, veliki pad u nastavku. Posle 13:13 posle 30 minuta, tim Benta Dala je serijom 7:2 stvorio lepu prednost u 40. minutu.

Nije Zvezda uspela da se vrati u igru u nastavku. Napad je stao, a iskusne Rumunke su samo povećavale prednost. Na polovini drugog dela meča je bilo i “plus sedam” – 24:17 za Brašov i tada je bilo jasno da će izabranice Šandora Raca da dožive ubedljiv poraz, sa malim šansama da zaostatak nadoknade narednog vikenda na Banjici.

U poslednjih desetak minuta, nekoliko dobrih intervencija Moli Kubine i dva vezana gola Nemice Klajn, prišla je Zvezda na “minus pet” (20:25). Ipak, bolji finiš tima iz Brašova i velikih sedam golova prednosti.

Najefikasnije kod Zvezde bila su reprezentativka Srbije, desno krilo Tijana Simić i Nemica Naine Klajn sa po šest golova, dok je tri delo Nataše Tomić. Po dva puta su mrežu Korone zatresle Aleksandra Stamenić, Jelena Agbaba, Lara Stanić i Teodora Majkić. Na golu je iskusna Ana Kačarević imala pet odbrana u prvih 30 minuta, Moli Kubina je u nastavku imala isto toliko, dok je Makedonka Jovana Micevska jednom odbranila šut domaćina.

Kod Korone najbolja je bila Ruskinja Ksenija Makajeva sa šest golova, do su po peta dale Natalija Balsam i Marija Baziliu, a po četiri Karolina Kohanijak i Sara Afentaler. Na golu je Renata de Aruda imala osam intervencija.

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Drugi srpski klub u kvalifikacijama za Ligu Evrope, Naisa, u subotu je slavila sa minimalnih 29:28 protiv Burse pred revanš u Istanbulu naredne nedelje.