Zvezdin šlag na tortu prelaznog roka – Aleksandra Vukajlović
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 10:50
Reprezentativka Srbije najveće pojačanje srpskog šampiona
Zvezda se ne šali. Želi da zadrži primat u srpskom ženskom rukometu, da odbrani sve domaće trofeje, osujeti Bor koji se dobro pojačao ovog leta, napadne trofej u Regionalnoj ligi i da pokuša da izbori plasman u Ligu Evrope, mada je prva prepreka u kvalifikacijama paklena – rumunski Brašov.
Šlag na tortu prelaznog roka je dolazak reprezentativke Srbije Aleksandre Vukajlović, jedne od najboljih naših rukometašica na Svetskom prvenstvu prošle godine u Nemačkoj, javio je Rukometni žurnal. Vukajlovićeva je potpisala za Zvezdu i staviće se na raspolaganje iskusnom treneru Šandoru Racu.
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Posle decenije u dve najjače lige na svetu, Mađarskoj i Rumuniji, Vukajlovićeva stiže u crveno-beli tabor i biće kapitalno pojačanje za narednu sezonu. Dolazi iz rumunske Slatine gde je igrala prošle sezone. Glavna karakteristika reprezentativke Srbije je univerzalnost, može da pokrije sve tri spoljne pozicije. Iako je u osnovi srednji bek, može da igra i levog, dok je u prethodnom klubu Slatini najviše igrala na desnom.
Sreda, 19.00: (1,45) Hamburg (8,50) Štutgart (3,40)
Pregovori Vukajlovićeve (rođene 1997. godine) sa Zvezdom trajali su još od početka leta, ali sada je sve završeno na zadovoljstvo obe strane. I zimus tokom boravka reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu u Štutgartu i Dortmundu, Vukajlovićeva je nagovestila da bi se rado vratila u Srbiju.
“Imam ugovor sa Slatinom do kraja sezone, odnosno potpisala sam letos 1+1. Sviđa mi se što se konačno pojavio klub u Srbiji koji ima velike ambicije. Sve želimo da se vratimo kući. Ja sam devet godina van Srbije. Razmišljala sam, palo mi je na pamet da bih volela da se vratim kući. Dugo sam već u inostranstvu, šest u Mađarskoj, evo četvrta sezona teče u Rumuniji. Nedostaje mi Srbija, da budem više vremena ovde“, rekla je Aleksandra u decembru prošle godine za Mozzart Sport.
Vukajlovićeva je 11. pojačanje agilne uprave Zvezde na čelu sa alfom i omegom kluba Milanom Vujkom. Pre Čačanke, Zvezda je dovela prvog pivota reprezentacije Srbije Katarinu Bojičić (Krajova), dva golmana, Makedonku Jovanu Micevsku (Slatina) i Moli Kubinu (MTK), bekove Nemicu Nainu Klajn (Mecingen), Makedonku Elenu Gjorgjijevsku (Odunpazari), Laru Stanić i Dunju Tabak (Lokomotiva Zagreb), Unu Obrenović (Ruma), Nevenu Radić (Temerin) i desno krilo Natašu Lovrić (Vojvodina).
Uz stare snage, Aleksandru Stamenić, Teodoru Majkić, Jelenu Agbabu, Tijanu Simić, Anu Kačarević, to je tim koji ostaje prvi favorit za trofeje u Srbiji. Premijeru nove sezone crveno-bele će imati u petak (20.00) u Boru protiv najvećeg konkurenta za domaće pehare u Superkupu Srbije. Podsetimo, boje Boranki brane četiri nekadašnje rukometašice Zvezde, Sara Garović, Gordana Petković, Mia Nedeljković i Katarina Mančić.