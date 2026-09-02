Zvezdin šlag na tortu prelaznog roka – Aleksandra Vukajlović

Posle decenije u dve najjače lige na svetu, Mađarskoj i Rumuniji, Vukajlovićeva stiže u crveno-beli tabor i biće kapitalno pojačanje za narednu sezonu. Dolazi iz rumunske Slatine gde je igrala prošle sezone. Glavna karakteristika reprezentativke Srbije je univerzalnost, može da pokrije sve tri spoljne pozicije. Iako je u osnovi srednji bek, može da igra i levog, dok je u prethodnom klubu Slatini najviše igrala na desnom.

Sreda, 19.00: (1,45) Hamburg (8,50) Štutgart (3,40)

Pregovori Vukajlovićeve (rođene 1997. godine) sa Zvezdom trajali su još od početka leta, ali sada je sve završeno na zadovoljstvo obe strane. I zimus tokom boravka reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu u Štutgartu i Dortmundu, Vukajlovićeva je nagovestila da bi se rado vratila u Srbiju.

“Imam ugovor sa Slatinom do kraja sezone, odnosno potpisala sam letos 1+1. Sviđa mi se što se konačno pojavio klub u Srbiji koji ima velike ambicije. Sve želimo da se vratimo kući. Ja sam devet godina van Srbije. Razmišljala sam, palo mi je na pamet da bih volela da se vratim kući. Dugo sam već u inostranstvu, šest u Mađarskoj, evo četvrta sezona teče u Rumuniji. Nedostaje mi Srbija, da budem više vremena ovde“, rekla je Aleksandra u decembru prošle godine za Mozzart Sport.