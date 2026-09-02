Samo dvojica Srba za 10+ miliona: Stanković najskuplji, Vlahović najzvučniji

Mladi vezista srpske reprezentacije vratio se iz Briža u Inter za 23.000.000 evra. Imao je sjajnu sezonu iza sebe u Belgiji, međutim, pitanje je kakvu će mu ulogu dodeliti Kristijan Kivu . U prva dva kola Stanković je na terenu proveo tek sedam minuta, ali se očekuje da počne da dobija veće poverenje trenera. Svakako, dolazak u redove šampiona Italije i učesnika dva finala u poslednja četiri izdanja Lige šampiona zaslužuje pohvale.

Imali su srpski fudbaleri nekada veoma bitne uloge u klubovima iz najjačih liga Evrope, ali kako vreme prolazi - sve ih je manje. Otud ne treba da čudi pad interesovanja za transfere naših fudbalera u Ligama petice, što je bio slučaj i ovog leta. Prelazni rok završen je u Engleskoj, Španiji, Nemačkoj, Italiji i Francuskoj, a samo su Aleksandar Stanković i Dušan Vlahović napravili poslove koji privlače pažnju šire javnosti.

Zvučan transfer imao je i Vlahović, s tim da je njegova situacija drugačija. Dugo se čekala odluka gde će preći iz Juventusa, pominjala su se neka od najvećih imena evropskog fudbala, a izbor je pao na - Bešiktaš. Finansijski je odlično prošao, takmičarski - tek ćemo da vidimo. Turci su detonirali nekoliko bombi poput Vlahovićeve i sigurno je da nas čeka izuzetno uzbudljivo prvenstvo. Kako je Vlahović iz Juventusa otišao kao slobodan igrač, Stankovićev transfer je najskuplji ovog leta među srpskim igračima, a prati ga Saša Lukić koji je za 10.500.000 prešao iz Fulama u Ipsvič. Njih dvojica su i jedini za koje je plaćeno osmocifreno obeštećenje. Preko 10 miliona, preciznije - 15.000.000, plaćen je i Jan Karlo Simić, ali je u njegovom slučaju u pitanju otkup ugovora koji su Al Itihad i Anderleht dogovorili još prošlog leta, kada je saudijski klub prvo dao 6.000.000 evra za pozajmicu srpskog štopera. Iza pomenute trojke na listi najskupljih je Jovan Milošević, kog je Braga platila Štutgartu 8.000.000 evra. Slede Ognjen Ugrešić sa 6.500.000 koje je PAOK uplatio Partizanu i Lazar Jovanović koji je za istu sumu prešao iz Štutgarta u Udineze. Napoli je posle jednogodišnje pozajmice otkupio Vanju Milinković-Savića od Torina za 6.000.000. Pominjalo se da bi iskusni golman mogao u Atletiko Madrid, Totenhem, Hal, Lids, Bešiktaš..., ali vreme za prodaju u Lige petice je isteklo i, po svemu sudeći, ostaće na raspolaganju Masimilijanu Alegriju podno Vezuva, što možda i nije najbolja opcija za njega jer novi trener ima veće poverenje u Aleksa Mereta. Neće, ipak, biti iznenađenje ukoliko se narednih dana dogodi preokret i visoki čuvar mreže pronađe klub u kojem će braniti standardno. Možda se pridruži bratu Sergeju u Saudijskoj Arabiji...

Kada je reč o vodećim evropskim ligama, Nemanja Gudelj je promenio klub, ali ne i zemlju. Posle rastanka sa Seviljom prešao je u Hetafe. Aleksa Terzić se vratio u Seriju A, za 2.500.000 evra Frozinone ga je doveo iz Salcburga, Petar Ratkov je iz Lacija došao u Levante na pozajmicu za 2.000.000 evra, a ukoliko postigne 10 ili više golova, španski klub je obavezan da ga kupi za 14.000.000. Ivana Ilića je Torino pozajmio Lečeu... Pomenućemo i nade, Aleksu Damjanovića kog je Crvena zvezda prodala Bajer Leverkuzenu za 5.000.000 i Ilju Pantelina, kog je Milan otkupio za 1.000.000 evra od TSC-a. Njih dvojica probaće preko mladih timova da se nametnu za status prvotimca. Što se tiče teme visokih obeštećenja, stigli smo do osmoplasiranog Dejana Joveljića. Bivši napadač Crvene zvezde uživa u Sjedinjenim Američkim Državama, bio je šampion sa Los Anđeles Galaksijem, potom dve godine igrao za Sporting Kanzas Siti, koji ga je nedavno prodao Sijetlu za 5.200.000 evra. I već na debiju dao je dva gola.