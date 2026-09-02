Mora biti mesta za njega u NBA: Oladipo uputio molbeno pismo generalnim menadžerima
Vreme čitanja: 3min | sre. 02.09.26. | 10:12
Nekadašnja zvezda Indijane već tri godine pokušava da se vrati u najjaču ligu na svetu
Najveći "what if" u istoriji NBA lige je sigurno Derik Rouz. Možda Brendon Roj, Greg Oden ili Len Bajas. Ali, odmah ispod njih tu negde je i Viktor Oladipo.
Oladipo je draftovan 2013. godine kao drugi pik od strane Orlando Medžika. Kasnije je trejdovan u Oklahomu, pa u Indijanu, gde je tokom sezone 2017/18. igrao najbolju košarku u karijeri, bio Ol-star i u direktnom duelu sa Lebronom Džejmsom uspeo da razvuče plej-of seriju na sedam utakmica.
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A onda, povrede. Prva, druga, peta, deseta. Kolena, zglobovi, tetive... nije bilo kraja. Oladipo je još igrao za Hjuston i Majami, u čijem dresu je odigrao poslednji NBA meč pre više od tri godine (april 2023. godine). Sada želi da se vrati.
Nekada eksplozivni bek poslao je otvoreno pismo svim generalnim menadžerima u kome je obrazložio zašto smatra da zaslužuje još jednu šansu.
"Verujem da mi je telo konačno kako treba. Verujem da je još uvek dobra (i što je još važnije, pobednička) košarka ispred mene. Verujem da mogu biti vredan adut u NBA svlačionici. I ono što trenutno tražim jeste samo prilika da to i dokažem".
Pomenuo je Oladipo i kćerku Naomi i da želi da ona vidi najbolju verziju svog tate.
"Upravo je ovo verzija koju želim da Naomi vidi sada. Ona je još uvek tako mlada. Ali kako bude odrastala, i ako ikada bude u situaciji da poželi da izvuče pouke iz mog života ili da sačuva neke stranice iz moje priče ... zaista se samo nadam da je ovo ona kojoj će se najčešće vraćati. Nadam se da je ovo stranica na koju može da se osloni kada dođu teška vremena. I nadam se da će, kada je otvori, shvatiti da je snažna na svog tatu ... ali i da joj je dozvoljeno da pokaže slabost, baš kao i njenom tati. Jer ako to dolazi iz iskrenog osećanja, sve je to snaga. A ja sam već sada tako ponosan na nju".
Tokom 10 NBA sezona, Oladipo je prosečno beležio 16,9 poena, 4,5 skokova, 3,9 asistencija i 1,6 ukradenih lopti po utakmici.
"Ne znam kako će se moje putovanje ovde završiti. Možda će mi neki tim pružiti šansu. Možda nijedan neće. To je zaista na svima vama. Ali ako ste u upravi nekog NBA tima i odvojili ste vreme da ovo pročitate: hvala vam od sveg srca. I mogu vam obećati jednu stvar, uvek, kada je u pitanju moja košarkaška priča ... od prve do poslednje stranice. To je ljubavna priča".
Zasad, Oladipo nema nijednu ponudu. Odradio je nekoliko privatnih treninga u Las Vegasu tokom Letnje lige na kojima su prisustvovali članovi nekoliko NBA organizacija. Poenta tih treninga je bila da Oladipo pokaže da je zdrav i da njegovo telo može da izdrži NBA napore.
Valja reći da se on već vratio na parket i prošle sezone je odigrao 26 utakmica u Dži ligi za razvojni tim Milvoki Baksa. Prosečno je beležio 13,5 poena uz 4,6 skokova i 3,8 asistencija.
Ako ga niko ne uzme, pitanje je šta je sledeće? Evropa, Kina, kraj karijere... vreme će pokazati.