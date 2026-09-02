Mora biti mesta za njega u NBA: Oladipo uputio molbeno pismo generalnim menadžerima

Nekada eksplozivni bek poslao je otvoreno pismo svim generalnim menadžerima u kome je obrazložio zašto smatra da zaslužuje još jednu šansu.

"Verujem da mi je telo konačno kako treba. Verujem da je još uvek dobra (i što je još važnije, pobednička) košarka ispred mene. Verujem da mogu biti vredan adut u NBA svlačionici. I ono što trenutno tražim jeste samo prilika da to i dokažem".

Pomenuo je Oladipo i kćerku Naomi i da želi da ona vidi najbolju verziju svog tate.

"Upravo je ovo verzija koju želim da Naomi vidi sada. Ona je još uvek tako mlada. Ali kako bude odrastala, i ako ikada bude u situaciji da poželi da izvuče pouke iz mog života ili da sačuva neke stranice iz moje priče ... zaista se samo nadam da je ovo ona kojoj će se najčešće vraćati. Nadam se da je ovo stranica na koju može da se osloni kada dođu teška vremena. I nadam se da će, kada je otvori, shvatiti da je snažna na svog tatu ... ali i da joj je dozvoljeno da pokaže slabost, baš kao i njenom tati. Jer ako to dolazi iz iskrenog osećanja, sve je to snaga. A ja sam već sada tako ponosan na nju".

Tokom 10 NBA sezona, Oladipo je prosečno beležio 16,9 poena, 4,5 skokova, 3,9 asistencija i 1,6 ukradenih lopti po utakmici.

"Ne znam kako će se moje putovanje ovde završiti. Možda će mi neki tim pružiti šansu. Možda nijedan neće. To je zaista na svima vama. Ali ako ste u upravi nekog NBA tima i odvojili ste vreme da ovo pročitate: hvala vam od sveg srca. I mogu vam obećati jednu stvar, uvek, kada je u pitanju moja košarkaška priča ... od prve do poslednje stranice. To je ljubavna priča".