Na samom početku događaja i intoniranja himne Crvene zvezde prisutni su pogledali kratak film posvećen prošlogodišnjem okupljanju i klubovima koji su predstavljali Crvenu zvezdu prošle sezone u međunarodnim takmičenjima.

KK Crvena zvezda imao je brojnu delegaciju na stadionu Rajko Mitić, koju je predvodio predsednik kluba Željko Drčelić, Generalni menadžer Milan Tomić, tim menadžer Nebojša Ilić... Košarkaši su opravdano bili odsutni jer su u vreme ovog događaja imali trening pred put u Dubai, dok su prisutni bili i predstavnici mlađih selekcija (juniorski tim je na turniru u Las Vegasu).

Prisutnima se potom obratio Stojan Vujko, predsednik Skupštine SD Crvena zvezda.

"Došla je jesen i vreme da se okupimo oko jednog velikog i značajnog simbola „Zvezdinog štita u Evropi“. Crvena zvezda nikada nije bila samo sportski kolektiv. Ona je institucija, stub srpskog sporta i simbol Beograda i naše Srbije. Danas, kao što vidite, 14 klubova predstavlja Crvenu zvezdu u Evropi. Za nas to nisu obična takmičenja. Ona su naša misija i naša čast. Znam da ćete časno i vredno braniti crveno-bele boje i da ćete ići putem kojim su išli vaši prethodnici, a da ćete trasirati nove puteve za one koji dolaze. Osećam veliku tremu dok stojim pred vama, ali i ponos. Ponos jer osećam vašu energiju i snagu, volju i želju da pobedite i budete bolji, a tremu osećam zbog toga kako da vas motivišem za još veće uspehe. Ono što je važno da ponosno nosite naše crveno-bele boje, boje naše države i da nikada ne ustuknete, da se ne plašite. Želim vam dobro zdravlje i sreću, sreću koja prati hrabre. Živela Crvena zvezda! Živela Srbija!", rekao je Vujko.

Specijalne plakete i kapitenske zastavice „Zvezdin štit u Evropi“ dobili su Fudbalski klub za učešće u Ligi Konferencije, Košarkaški klub za učešće u Evroligi, Džudo klub za učešće u Ligi šampiona za miks timove, Odbojkaški klub za učešće muške i ženske ekipe u CEV Kupu, Atletski klub za učešće u Kupu evropskih šampiona, Košarkaški klub ženski za učešće u Evroligi, Ženski rukometni klub za učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope, Stonoteniski klub za učešće u Trofeju Evrope, Mačevalački klub za učešće u Kupu evropskih šampiona, Rvački klub za učešće u Evroligi u rvanju na pesku, Šahovski klub za učešće ženske ekipe u Evropskom klupskom kupu, Karate klub za učešće na Evropskom prvenstvu, Kuglaški klub za učešće u Kupu Evrope i Auto karting sportski klub za učešće u CEZ Kupu.

Plakete i zastavice kapitenima i predstavnicima klubova uručili su predsednik KK Crvena zvezda i potpredsednik UO SD Željko Drčelić, predsednik Upravnog odbora Zvezdan Terzić, predsednik Skupštine Stojan Vujko, potpredsednici UO , Vladan Miketić i Dejan Stamatović i članovi UO Svetozar Mijailović, Marko Petrović, Anđelka Vukmirović Radulović, Milan Vujko i Svetlana Petronijević, generalni sekretar SD Crvena zvezda Zoran Avramović, kao i Zvezdine legende Vladimir Petrović Pižon, Boško Đurovski i Nebojša Ilić.

U ime svih sportista i predstavnika klubova Teodora Turudić, kapiten košarkašica i Mirko Ivanić, kapiten fudbalera Crvene zvezde su se zahvalili na svečanom prijemu i poželeli mnogo sreće u novoj sezoni i evropskim izazovima.

"Srećno svim klubovima i sportistima SD Crvena zvezde na međunarodnoj sceni!", navodi Crvena zvezda.