Kostjukova ne posustaje, prvi put u četvrtfinalu Vimbldona

Nestvarna sezona za Martu Kostjuk nastavlja se i na Vimbldonu. Ukrajinka je posle 84 minuta igre na terenu broj dva bila bolja od 102. igračice sveta, Amerikanke Ašlin Kruger, 6:4, 6:4.

Tako je Kostjukova po prvi put stigla među osam najboljih na turniru u Londonu i nadomak plasmana u Top 10 najboljih igračica sveta. Ukoliko pobedi u narednom meču, to je čeka posle Vimbldona, ovako je obezbedila skok sa 13. na 11. poziciju.