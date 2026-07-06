Kostjukova ne posustaje, prvi put u četvrtfinalu Vimbldona
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 15:57
Ukrajinka nadomak plasmana među deset najboljih na svetskoj listi
Nestvarna sezona za Martu Kostjuk nastavlja se i na Vimbldonu. Ukrajinka je posle 84 minuta igre na terenu broj dva bila bolja od 102. igračice sveta, Amerikanke Ašlin Kruger, 6:4, 6:4.
Tako je Kostjukova po prvi put stigla među osam najboljih na turniru u Londonu i nadomak plasmana u Top 10 najboljih igračica sveta. Ukoliko pobedi u narednom meču, to je čeka posle Vimbldona, ovako je obezbedila skok sa 13. na 11. poziciju.
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Protiv Krugerove, nije bilo tako lako, u oba seta morala je dva puta da pravi brejkove, dok je po jednom gubila svoj servis. U prvom setu na 5:3 nije iskoristila tri set lopte na servis Krugerove, ali je zato uspela da valorizuje prvu u narednom za 6:4.
U drugom setu Kruger je bila na dobrom putu da produži meč, imala je brejk i 4:2, ali je Kostjuk napravila seriju od 4:0 koja joj je donela pobedu.
Ukrajinka, koja je u karijeri osvojila dve titule i to obe ove sezone, ima impresivan skor od 19 pobeda na poslednjih 20 mečeva. Posle trijumfa u Ruenu u Francuskoj, osvojila je i Turnir WTA 1.000 u Madridu, da bi na Rolan Grosu potom stigla do polufinala.
Ovde u Londonu je već bila bolja od Nadije Podoroske iz Argentine, potom je slavila protiv Ane Blinkove, a u trećoj rundi i Amerikanke Eme Navaro. U četvrtfinalu igraće protiv bolje iz susreta između Džasmin Paolini iz Italije i Tajlanđanke Aleksandre Eale.
Među osam najboljih je i Belgijanka Elize Mertens, ona je istim rezultatom 6:4, 6:4 bila bolja od Marije Buzkove iz Češke.
Mertensova u četvrtfinalu ide na bolju iz meča Medison Kiz i Linde Noskove.