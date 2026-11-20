Međutim, loše vesti su stigle za Sinera nakon novih lekarskih pregleda. Italijanski novinar Karlo Galati je u svojoj kolumni za list Libero objavio da doskora najboljeg tenisera na svetu vrlo verovatno čeka nova operacija kolena. I posle toga ko zna koliko duga pauza.

„Bol ne prestaje, a operacija postaje sve izvesnija opcija. Trenutno se procenjuje koji je pristup najprikladniji. Konsultacije sa finskim specijalistom Laseom Lempainenom biće ključne. On se smatra jednim od vodećih svetskih stručnjaka za hirurgiju sportskih povreda, posebno kada su u pitanju povrede mišića i tetiva donjih ekstremiteta. Operiše i prima pacijente u klinici u Milanu“, piše Galati.

A, pre samo deset dana Siner je rekao da se nada da će pre Australijan opena igrati na nekoliko turnira, da bi se vratio u formu.

„Nadam se da ću pre Melburna igrati nekoliko turnira, ali moram da sledim protokole kako bih izbegao ozbiljnije povrede. Važno je da vodim računa o svom telu, jer želim da igram još 10 do 15 godina. Imam oko sebe najbolje doktore i moram da se držim datog programa, to je jedina opcija. Radimo sve što je moguće da zaštitimo moju karijeru na duži rok. To zahteva strpljenje, to je najbolje. Povreda je takva kakva je i radimo na tome da napredujem“, rekao je Siner tom prilikom na konferenciji za medije.