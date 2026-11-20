Gvardiola očekuje da će Nemačka uskoro igrati prepoznatljiv fudbal, kao Liverpul pod Klopom ... " Inspirisaće igrače da prihvate njegov stil fudbala. Ne sumnjam pa će stvari ponovo krenuti nabolje za Nemačku. Zapravo već jesu. Niko ne može sa sigurnošću da kaže da li će osvojiti sledeće Evropsko prvenstvo ili Mundijal, ali 100 odsto sam uveren da će nemački navijači ponovo biti ponosni na svoju reprezentaciju. Kada gledam kako njegovi timovi igraju, često pomislim: 'Vau, kakav fudbala'. Danas mogu da kažem da je Jirgen Klop bio najveći rival i najteži protivnik u mojoj dosadašnjoj karijeri ".

" On je jedan od najboljih u fudbalu. Ne mogu ni da opišem koliko ga cenim. Takva ličnost i takav trener naš fudbalski svet čine boljim mestom. Poseduje harizmu, neverovatan je u komunikaciji... Veoma mi je drago što se vratio trenerskom poslu. Fudbalu su potrebne ličnosti poput Jirgena. Verujem da će se pod njegovim vođstvom Nemačka vratiti na pravi put, da će se na taj tim ponovo gledati drugačije, da će se vratiti radost i da će njihovi navijači ponovo biti ponosni. Kada sam čuo da će on postati novi selektor Nemačke, bio sam oduševljen ".

Pep je otkrio da će se njih dvojica uskoro sresti:

"Mi smo prijatelji. Obećao sam mu da ću do kraja godine svakako doći u Nemačku kako bismo odigrali partiju golfa, a da ćemo nakon toga zajedno otići na večeru“.

O periodu provedenom u Bajernu Gvardiola je imao samo lepe reči:

"U Minhenu sam tada pronašao ono o čemu sam sanjao. Bajern Minhen – taj klub uvek funkcioniše, bez obzira na to ko je trener, ko su igrači ili članovi stručnog štaba. Taj klub je zaista izuzetan. Bio sam impresioniran atmosferom na nemačkim stadionima, kao i načinom na koji se u Nemačkoj napada i brani. Iz tog iskustva sam mnogo toga poneo za nastavak svoje karijere – mentalitet, samopouzdanje, jasnoća s kojom Nemci stoje iza svojih stavova, to je za svako divljenje. Tu je i poštovanje koje pokazuju prema navijačima", zaključio je legendarni strateg.