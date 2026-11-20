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Krenimo redom... Kako gledate na dobar početak Nikole Kusturice na UCLA? Tamo već postoji ozbiljna pompa oko njega i vidimo predviđanja da bi mogao da bude i prvi pik na draftu 2028. godine. Takođe, nedavno nas je dočekala i vest da Matija Lukić odlazi na prestižni univerzitet Djuk.

"Prvo, to je strašna stvar za Srbiju. Da imamo svoje predstavnike na dva takva prestižna koledža. To je već samo po sebi jedna velika priča. A onda, sa druge strane, šta oni donose? Hajde ipak prvo o Kusturici, koji je od početka tamo. Bukvalno na dnevnom nivou razgovaram sa Nemanjom Jovanovićem Jogijem, koji je član stručnog štaba reprezentacije, selektor reprezentacije do 20 godina i čovek koji je zadužen za međunarodni skauting na UCLA, odnosno glavni međunarodni skaut tog univerziteta. Tako da svakodnevno pričamo o tom momku", kaže Alimpijević za Mozzart Sport i nastavlja misao:

"Ništa novo i pametno neću reći ako kažem da se radi o nestvarnom talentu, o igraču koji na potpuno drugačiji način postiže poene, kreira za druge i kreće se. Dugo godina nismo imali tako nešto. Uživanje je gledati ga. Već smo pričali o tome i imamo tu sreću da Nemanja može da razgovara sa njim, da mu objasni važnost i koliko bi svima nama, ali i njemu, značio njegov dolazak (u reprezentaciju). Jer takav talenat mora da bude, mora da bude vaseljenski".

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A Matija Lukić? Postaće prvi Srbin na tako poštovanom košarkaškom programu kakav je Djukov...

"Otići na Djuk uopšte nije lako. To je, kao što smo rekli, prestižan koledž. Imao je odličnu reprezentativnu godinu. To su zaista neke lepe stvari koje nam se dešavaju poslednjih dana. Koledži će nam dosta uzeti od reprezentacija mlađih kategorija. Sve teže ćemo uspevati da vraćamo igrače za reprezentativne kategorije, ali, nažalost, tako je kako je. Moramo samo da pronađemo model kako ćemo tome da se prilagodimo".