Alimpijević o biserima: Srbija ima šanse za Stojakovića! Kusturica nestvaran talenat
Vreme čitanja: 3min | pet. 20.11.26. | 10:20
"Otići na Djuk uopšte nije lako. To je, kao što smo rekli, prestižan koledž. Imao je odličnu reprezentativnu godinu", pohvalno je selektor Srbije govorio o momcima koji predstavljaju budućnost košarke
Svaki razgovor sa Dušanom Alimpijevićem nova je šansa da se čuje nešto novo, drugačije, ali i da se otvore neke teme koje jako zanimaju košarkašku javnost u Srbiji i Evropi.
Posle prvog dela intervjua, u kojem smo se bavili gostovanjem Partizan Mozzart Betu i evropskim košarkaškim aktuelnostima, drugi deo smo posvetili košarkaškim biserima... Nikola Kusturica je digao američku košarkašku scenu na noge svojom pojavom, uz to smo dobili potvrdu vesti da će njegov klasić Matija Lukić karijeru nastaviti na elitnom Djuku, dok je uvek aktuelna tema - koga će izabrati Andrej Stojaković? Grčka ili Srbija, Srbija ili Grčka...
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Krenimo redom... Kako gledate na dobar početak Nikole Kusturice na UCLA? Tamo već postoji ozbiljna pompa oko njega i vidimo predviđanja da bi mogao da bude i prvi pik na draftu 2028. godine. Takođe, nedavno nas je dočekala i vest da Matija Lukić odlazi na prestižni univerzitet Djuk.
"Prvo, to je strašna stvar za Srbiju. Da imamo svoje predstavnike na dva takva prestižna koledža. To je već samo po sebi jedna velika priča. A onda, sa druge strane, šta oni donose? Hajde ipak prvo o Kusturici, koji je od početka tamo. Bukvalno na dnevnom nivou razgovaram sa Nemanjom Jovanovićem Jogijem, koji je član stručnog štaba reprezentacije, selektor reprezentacije do 20 godina i čovek koji je zadužen za međunarodni skauting na UCLA, odnosno glavni međunarodni skaut tog univerziteta. Tako da svakodnevno pričamo o tom momku", kaže Alimpijević za Mozzart Sport i nastavlja misao:
"Ništa novo i pametno neću reći ako kažem da se radi o nestvarnom talentu, o igraču koji na potpuno drugačiji način postiže poene, kreira za druge i kreće se. Dugo godina nismo imali tako nešto. Uživanje je gledati ga. Već smo pričali o tome i imamo tu sreću da Nemanja može da razgovara sa njim, da mu objasni važnost i koliko bi svima nama, ali i njemu, značio njegov dolazak (u reprezentaciju). Jer takav talenat mora da bude, mora da bude vaseljenski".
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A Matija Lukić? Postaće prvi Srbin na tako poštovanom košarkaškom programu kakav je Djukov...
"Otići na Djuk uopšte nije lako. To je, kao što smo rekli, prestižan koledž. Imao je odličnu reprezentativnu godinu. To su zaista neke lepe stvari koje nam se dešavaju poslednjih dana. Koledži će nam dosta uzeti od reprezentacija mlađih kategorija. Sve teže ćemo uspevati da vraćamo igrače za reprezentativne kategorije, ali, nažalost, tako je kako je. Moramo samo da pronađemo model kako ćemo tome da se prilagodimo".
I naravno, neizbežno pitanje - Andrej Stojaković? Kako trenutno izgleda situacija sa njim?
"Mislim da sam već pričao na tu temu. Dakle, koraci koje je trebalo preduzeti su preduzeti. Savez je stupio u kontakt. Mislim da je čak i predsednik (Nebojša Čović) razgovarao sa ocem (Peđom Stojakovićem), a Nenad Krstić, potpredsednik Saveza, otišao je direktno u Ameriku da tamo provede određeno vreme, obiđe neke igrače i, između ostalog, razgovara direktno sa njim i njegovim ocem. Ja sam imao dva telefonska razgovora sa njima. Ono što je najvažnije od svega jeste da nismo jedini. Naravno, Grčka je još jedna zemlja koja učestvuje u lobiranju za njega, jer je on po majci Grk. Ono što je najvažnije jeste da dete samo odluči, u miru i bez bilo kakvog pritiska, za koju će zemlju da igra. Jer otac i majka su mu Srbin i Grkinja, tako da tu nema nikakve osude. To jednostavno treba da bude samo njegova odluka, ono što on oseća", priča Alimpijević i za kraj poentira:
"Lično mislim da Srbija ima šanse".
Zamislite samo, jednog dana tu trojku - Kusturica, Stojaković, Lukić...