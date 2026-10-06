Medvedev se javno izvinio, ali ne zbog ruganja Đokoviću (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | uto. 06.10.26. | 00:54
Ruski teniser tvrdi da nije imao nameru da pošalje lopticu u gledalište
Ima Danil Medvedev prilično veliku istoriju ispada na teniskom borilištu. Bilo je tu svačega, neumesnih komentara sudijama, bacanje novca pred delioca pravde, ratovanja i vređanja publike, da bi u polufinalu Pekinga protiv Novaka Đokovića, ponovo prevršio meru.
Novak je koračao ka pobedi, a Medvedev je u potencijalno poslednjem gemu u kojem je Srbin servirao za trijumf, pogodio jednu osobu na tribinama u lice. Usledila je diskvalifikacija, ali to nije bilo najcrnje što je Rus uradio tokom pomenutog meča jer je generalni utisak da nije imao nameru da povredi nekoga u gledalištu.
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Šampion US Opena iz 2021. godine na kojem je pobedio upravo Đokovića sprečivši ga da osvoji kalendarski grend slem, se ružnim i apsolutno nepotrebnim gestikulacijama rugao Đokoviću.
Tokom pozdrava na mreži, Medvedev je uputio Đokoviću rečenicu "Izvini zbog ovoga", koja više liči na izvinjenje zbog načina na koji se meč završio... Prevremeno. Nakon duela, Medvedev se i javno izvinio, ali ne Đokoviću.
"Užasno mi je žao zbog navijača. Pokušavam da dođem u kontakt sa njim ukoliko on bude želeo. Nadam se da ću moći da mu se izvinim licem u lice i da vidim kako se oseća. To je stoprocentno bio nesrećan slučaj. Nisam udario lopticu iz besa. Radim mnogo loših stvari, ali zloupotreba loptice nije moj stil. Loptica se vraćala, pokušao sam da je udarim da ne odre van terena. Kada sam video šta se desilo, osetio sam se užasno, nisam mogao da pomislim da će se tako nešto desiti. Nadam se da je dobro, jer nikad se ne zna u ovakvim stuacijama."
Za jednu stvar je Medvedev apsolutno u pravu. Radi mnogo loših stvari na terenu... Stvari koje ne priliče grend slem šampionu i nekadašnjem svetskom broju jedan.