Medvedev se javno izvinio, ali ne zbog ruganja Đokoviću (VIDEO)

Ima Danil Medvedev prilično veliku istoriju ispada na teniskom borilištu. Bilo je tu svačega, neumesnih komentara sudijama, bacanje novca pred delioca pravde, ratovanja i vređanja publike, da bi u polufinalu Pekinga protiv Novaka Đokovića, ponovo prevršio meru.

Novak je koračao ka pobedi, a Medvedev je u potencijalno poslednjem gemu u kojem je Srbin servirao za trijumf, pogodio jednu osobu na tribinama u lice. Usledila je diskvalifikacija, ali to nije bilo najcrnje što je Rus uradio tokom pomenutog meča jer je generalni utisak da nije imao nameru da povredi nekoga u gledalištu.