Rijera predstavljen u Zvezdi: Želim da nas poštuju u Evropi, strog sam kada ekipa to zahteva

Crveno-beli su do petka u ponoć imali rok da prijave novog šefa struke, što je ubrzalo pregovore nakon odlaska Stankovića, pa je sa Rijerom brzo dogovorena dvogodišnja saradnja.

„Razumeo sam skoro sve što je generalni direktor rekao, razumem balkanske jezike. Nadam se da ćete naučiti nekoliko španskih reči, ali sve konferencije ću raditi na engleskom jeziku. Ovde sam da bismo igrali lep fudbal i bili uspešni, napadački, sa stilom. Da budete ponosni kada vidite ekipu kako igra. Znam kakva je istorija kluba, poštovaćemo klub i nadam se da ćemo svi zajedno postići puno ciljeva. Prvenstvo i kup, ali ono što je važno - da budemo prisutni u Evropi, da nas poštuju kao klub.“

Poznati ste kao dobar motivator, da li ste razgovarali sa svojim igračima?

„Fudbal nije samo tehnička, već i psihološka igra. U svlačionici treba da imate zdravu grupu, da se osećate kao porodica. Kada srećni idete na posao, onda i bolje radite. Insistiram na pozitivnoj atmosferi u svlačionici. Nisam savršen i ne pravim se da jesam, a igrači će vrlo jasno znati zašto je nešto što radimo važno.“

Zimus ste bili blizu klupe Crvene zvezde?

„Nikada ne govorim 'ne' Marku Marinu. Kada smo imali mogućnost da radimo, nisam rekao ne, ali nije bio trenutak zbog poštovanja prema klubu u kom sam bio. Sada je poziv bio prost, pitao me je – da li je sad trenutak? Rekao sam: sada jeste. Trenutak nije savršen, istina je da nismo u LŠ, što ovaj klub zaslužuje, ali tu smo gde smo, najvažnije je da dobijemo ove dve utakmice. Znači mi podrška kluba, da mi veruju. Svideće vam se više ili manje, ali biću transparentan. Znaće se zašto nešto radimo. Danas je prvi dan, slikamo se, konferencija za medije, ali najvažnije je da u četvrtak igrači znaju šta treba da rade. Videćete ekipu koja zna šta treba da radi na terenu i to je najvažnije.“

Očekivanja navijača i pritisak?

„Profesija je takva, takav je moderan fudbal, ako niste spremni to da prihvatite, onda nemojte da se bavite ovim poslom. Ako ne prihvatite problem, onda ne možete ni da ga rešite. Znam kakav je trenutak, ono što možemo da radimo jeste da probamo da uđemo u LE. Najvažnije utakmice su pred nama, moramo da se fokusiramo i verujem da ćemo biti srećniji nakon toga. Želimo da igrači napreduju.“

Šta je potrebno promeniti u odnosu na igru iz prethodnog perioda?

„Nisam osoba koja može da priča o prošlom treneru i kako je bilo, igrači će sada slušati drugačija uputstva. Umesto da pričamo gde su bili problemi, želimo da nađemo najbolje rešenje. Siguran sam da ćemo već u četvrtak videti drugačiju ekipu.“

Zvezda vas je predstavila kao šahistu, da li igrate šah i da li to možete da prenesete na teren?

„Mislim da trener ima odgovornost da prenese na ekipu to da igrači u svakom trenutku znaju kako igraju. Najvažnije je da igrač ne sumnja u to šta želimo da igramo, već da i sa loptom i bez nje znaju šta da rade. Videćete nove stvari koje funkcionišu na terenu već u četvrtak.“

Uticaj bivših trenera, poput Fatiha Terima, je ogroman?

„Svako će reći da je Gvardiola najbolji trener na svetu, ali neki će reći: osvojio si trofeje sa najvećim klubovima na svetu. Kažem, kao trener ne mogu da obećam trofeje, ali to da ćete biti zadovoljni kako igramo – to može da donese trofeje. Bitno je kako se tim i klub pokazuju prema navijačima, to će nam dati zadovoljstvo da dođemo zadovoljni da radimo. Od svih trenera sam učio, svi su bili pozitivni na neki način, otvoren sam da učim. Ne pokušavam nikoga da kopiram. Sa prijateljem Artetom sam takođe razgovarao, u mnogo toga se ne slažemo, drugačiji smo i to je lepo. Mogu da prenesem igračima ono što ja znam.“

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Tokom karijere, kako u Sloveniji, tako i u Nemačkoj, govorilo se o vašoj strogoći?

„Svi detalji u fudbalu su važni. Važan je lični odnos, disciplina, poštovanje je mnogo važno. Strog sam kada ekipa to zahteva. Kada se vaše dete lepo ponaša, ako su lepo vaspitani, onda se ništa neće dogoditi. Ako vidim nešto što može da remeti atmosferu, to odmah uočim i rešavam problem. Čuo sam da imamo odlične momke, ličnosti, da ne moram da se bavim disciplinovanjem.“

Ibon Navaro je trener košarkaškog tima. Hoće li biti komunikacije sa njim?

„Ne poznajem ga lično, nisam veliki fan košarke, možda ću ići na nekoliko utakmica. Možemo da razgovaramo o taktici, jer imaju više taktičkih elemenata nego o samoj utakmici.“

O dolascima i odlascima igrača:

„Kada dođem u klub, prvo želim da vidim sa igračima sa kojima raspolažem, posle ćemo razgovarati. Ako žele da idu, onda nije problem. Videću sa sportskim direktorom da li ima onih koji ne žele da budu tu. Ako ima igrača koji su na tržištu, to je Markova odgovornost. Želim prvo da upoznam igrače, da im pružimo mogućnost da igraju, da imaju minute, još imamo vremena da ispravimo neke stvari. Veoma važna utakmica je u četvrtak i trenutno je fokus na njoj.“

O taktičkim detaljima:

„Fudbal je u mnogim detaljima, od mene ćete mnogo slušati o ekipi. Morate da budete zajedno kao kolektiv, želim da se svi igrači osećaju važno i bitno, da se zajedno branimo i napadamo. Štoper je onaj koji prvi dodaje loptu, a naš prvi odbrambeni igrač je centarfor. Ako on daje dobar primer, onda ćemo se dobro braniti, ako je štoper taj koji prvi napada, onda je organizacija napada dobra. Svi igrači moraju da imaju odgovornost.“

Idole nema, ali je Jovan Stanković posebna ličnost u njegovoj karijeri:

„Tokom karijere sam igrao sa mnogim talentovanim srpskim igračima. Nemam idole, ali jedan jeste bio idol. To je bio Jovan Stanković, bio sam srećan i mlad u Majorci, on je igrao za prvi tim i mogao sam da idem njegovim koracima. Podučavao me je kao igrača i kao ličnost. Kada je otišao, pratio sam ga tokom njegove karijere, dobri smo prijatelji, takođe mi je dao savete koliko je veliki ovaj tim.“

Nema precrtanih igrača Crvene zvezde u ovom trenutku:

„Trenutno računam na sve igrače, širom otvorenih očiju ću gledati u njih. Svi su na nuli kada dođe novi trener. Kada igrači veruju u plan, oni su motivisani. Kada dobijete automobil, znate gde da idete, a kada sumnjate, onda imate manjak motivacije. Siguran sam da su trenutno svi motivisani, mi jesmo, imamo dobru atmosferu, osećam da u klubu imaju dosta pozitivnog razmišljanja oko toga”, poručio je između ostalog Rijera.