Novak pred meč protiv Zvereva: Mučim se, ali ne bih o detaljima

Saša je ove sezone osvojio dva grend slema, na Rolan Garosu i prošlog meseca na US Openu, igra izuzetno dobro i svakako će biti favorit u meču sa Novakom koji je i na ovom turniru pokazao da ne može bez zdravstvenih poteškoća.

To je nešto što ga muči u poslednje vreme, ali najvažnije je da je u subotu uspeo da ih prevaziđe, pobedi domaćeg tenisera sa 4:6, 7:6 (2), 6:2 i nastavi niz nepobedivosti na turniru u Pekingu (31-0).

"U prva dva seta sam se opet mučio. Ipak, desilo se nešto što nisam iskusio ove godine, iznenađen sam da sam u trećem setu uspeo nekako da prelomim. Osećao sam se bolje. Pred kraj drugog seta i kroz ceo treći, bio sam svežiji nego što sam bio na početku meča", kaže Đoković.

13.05: (1,37) Zverev (3,35) Đoković

S obzirom da je na turnirima u Americi imao velikih problema, dobro je da je sada uspeo da pobedi takav izazov na terenu.

"Nadam se da uz sve što radimo u poslednje vreme da ću imati pristojne uslove za naredni meč, ali i za naredne turnire", poručio je Novak.

On nije želeo da okrije kakav problem je u pitanju.

"Ne bih da idem u detalje jer će to zvučati kao da tražim opravdanje. Istina je da ove godine imam nekoliko velikih problema. Tražim različite načine da sebi dam pristojne uslove da budem na terenu i takmičim se. Ako ne protivnik pobedi i ako je bolji, u redu. Većina mečeva koje sam odigrao bili su mučenje u fizičkom smislu. Nema to veze sa spremom, ljudi mešaju te stvari. Radi se o nečem drugom, više zdravstvenim. Ne bih da otkrijem šta je, ali trudim se da dođem do srži problema. Ponekad je dobro, ponekad ne."

Nije siguran ni kakav će raspored biti posle ovog turnira. Još je neodlučan po pitanju učešća na Mastersu u Šangaju.

"Nije mi to još najjasnije. Nisam se još kvalifikovao za ATP finale u Torinu. Voleo bih da igram ove godine ako se kvalifikujem. Planiram da igram u Parizu, za Šangaj još ne znam. Moram da vidim kako će biti ovde oa ću onda odlučiti", iskren je Novak.

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Ono sam čime je izuzetno zadovoljan su uslovi za trening i igru na takmičenju u Pekingu.

"Uslovi su neverovatni. Oduvek su i bili. Nisam bio ovde 11 godina. Prepoznao sam neke stvari od tada. Mnogo toga je unapređeno. I ženski turnir je na istom nivou, sada je WTA 1.000. U žrebu je mnogo neverovatnih igrača, kod tenisera i teniserki. Peking je oduvek imao majbolju moguću organizaciju. Zahvalan sam što mogu opet da učestvujem ovde. od kvaliteta hrane, volontera, sakupljača loptica, svih uključenih, organizacije... Svi su vrlo ljubazni prema meni i mom timu. Mogu da pričam u ime svih igrača, svi su stvarno srećni. Ima mnoštvo terena za trening, uslovi su odlični i sjajno je igrati na ovom turniru", priznao je Đoković.

Protiv Zvereva u pobedama vodi sa 9:5, a na brzim podlogama skor je 7:4. Poslednji meč igrali su prošle godine, kada je Novak na Rolan Garosu slavio u četiri seta.

Zverev je sada u velikom usponu, ima realne šanse da godinu završi i kao prvi reket sveta, ali moraće da nastavi sa pobedama. Računica kaže da će u odsustvu Janika Sinera morati da osvoji Peking i Šangaj da bi po prvi put postao najbolji na svetu.

"Nije tajna da mi je to cilj, to je evidentno. Trenutno mislim samo na meč sa Novakom. To je i dalje jedan od najvećih izazova koje možete da imate u ovom sportu. Meč sa njim na tvrdoj podlozi. Znam za šta se borim, veoma sam motivisan u ovom trenutku. Ipak, ispred mene je veliki izazov i želim da se koncentrišem na to", poručio je Zverev koji je u prethodnom kolu sa 6:0, 6:3 pobedio Kineza Junčenga Šanga.

Plasman u polufinale izborio je Poljak Hubert Hurkač koji je sa 7:6 (2), 6:2 pobedio Rusa Karena Hačanova. On će polufinalu igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora koji je bio bolji od Andreja Rubljova, 1:6, 6:2, 6:3.

Pobednik meča Zverev - Đoković sastaje se sa boljim iz susreta Danila Medvedeva i Fransiska Serundola.

ATP PEKING

Četvrtfinale

13.05: (1,37) Zverev (3,35) Đoković

*** kvote su podložne promenama