Oh, Bože, 13 godina mlađi Ože ništa Novaku ne može! Pet sati trilera i Đokoviću karta za polufinale

Da, sad je isceđen kao limun, da sada ima u rezervoaru mnogo manje goriva nego Janik Siner, koji je još tamo negde u 18 časova bio u svojoj sobi, ali – ide vuk, ide vuk, ide vuk! Ne predaje se, ne posustaje, ne odustaje. Dva koraka dele Novaka Đokovića od osmog vimbldonskog trofeja, od 25. grend slem pehara. I nikako ga ne bi trebalo otpisati. Uostalom, u poslednjem okršaju, na Australijan openu, pobedio je Sinera, kada niko to očekivao nije. Feliks Ože Alijasim je odigrao možda najbolji meč karijere. Pred sam kraj statistika je govorila da je osvojio isti broj poena kao Novak Đoković. Kada je sredinom trećeg seta doživeo krizu i zapao u set zaostatka i dva gema minusa na početku četvrtog, Kanađanin nije podigao belu zastavu. Vratio se u život, neverovatno ga je služio servis, koji mu je bio kao „štaka“ svaki put kada bi se našao u problemima. Bacio je sve od sebe na Centralni teren Vimbldona, protiv mnogo starijeg od sebe. Ali, sa druge strane mreže nije bio bilo ko, već teniski GOAT. Mnogo šansi je imao Novak Đoković tokom meča, imao je 2:1 u setovima i brejk prednosti na početku četvrtog, delovalo je da je to – to. Da je na autoputu ka pobedi, ali se iznenada zakomplikovalo, meč se odužio i produžio, na kraju, ipak, sa srećnim krajem. Da li je mnogo lakše, brže? Apsolutno da. Imao je čak 13 brejk šansi srpski as tokom meča, iskoristio je samo dve. Neke su bile samo na papiru, jer je Ože Alijasim u tim trenucima servirao kao da je Džon Izner ušao u njega, neke je Novak prelako propuštao. Ali, pamtiće se ovih 3:2 na semaforu posle pet sati i 14 minuta igre. Sada slede dva dana odmora, da Đoković proba da skupi što više snage za novi iscrpljujući okršaj protiv još boljeg igrača.

Prvi set je bio težak, kao guranje kamena uzbrdo. Kao da je bio najava onog što nas čeka do poslednjeg poena. Trajao je 80 minuta. Bez ijednog brejka, sa svega nekoliko brejk lopti. Đoković je prvu imao tek u osmom gemu, a Ože Alijasim još kasnije. Servis je obojicu služio kao najjače oružje ove večeri, nije bilo popuštanja. Kada god bi se našli u najavi problema, proradio bi taj početni udarac, da kao maljem ubije nadu protivnika da može do brejka. Kakvih 12 gemova, takav i taj-brejk. Đoković ga je dobio sa 12:10. Obojica su pogađala neverovatne poene, pa pravila neverovatne greške. U toj igri nerava, Novak je iskoristio petu set loptu. Tačnije, Feliks je poslao u dubok aut i podario srpskom asu vođstvo od 1:0 u setovima. Drugi set je trajao duplo kraće, svega 41 minut. Ože Alijasim je na 4:3 uspeo da napravi brejk, koji ga doveo nadomak osvajanja seta, a onda je Đoković propustio kolosalne šanse da mu odgovori istom merom i ostane u igri. Kao mnogo puta u karijeri, u ključnom poenu ga je izdao smeč, Kanađanin je to iz kontre kaznio, a onda sebi trasirao put ka osvajanju seta i izjednačenju na 1:1. Na vraćanje meča na početak... Bilo je brejk šansi na obe strane u uvodu trećeg seta, a onda je napokon, posle skoro tri sata igre Đoković uspeo prvi put da oduzme servis protivniku. Trenutak kada je u šestom gemu razbio gotovo besprekorni Feliksov servis i napravio brejk „sa nulom“ bio je prelomni za vođstvo od 2:1 u setovima, jer posle toga Novak nije dozvolio Kanađaninu ni da primiriše odgovoru.