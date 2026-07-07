Oh, Bože, 13 godina mlađi Ože ništa Novaku ne može! Pet sati trilera i Đokoviću karta za polufinale
Vreme čitanja: 4min | uto. 07.07.26. | 23:54
Pretežak meč u pet setova pripao 39-ogodišnjem teniskom GOAT-u, koji sada ide na Sinera – 3:2
Kao slika Dorijana Greja. Možda van terena Novak Đoković oseća da mu krštenica žuti, ali kada zakorači na tenisko polje, pogotovo ovo vimbldonsko, kao da neko godine rukom odnese.
Zvuči nestvarno, neverovatno, prkosi sportskoj logici da 13 godina mlađi Feliks Ože Alijasim, četvrti teniser sveta, nije mogao fizički da slomi u četvrtfinalu Vimbldona 39-ogodišnjeg Novaka Đokovića! Posle pet setova i nešto više od pet časova, teniski GOAT (Najveći svih vremena) ide u polufinale – 3:2 (7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6).
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Da, sad je isceđen kao limun, da sada ima u rezervoaru mnogo manje goriva nego Janik Siner, koji je još tamo negde u 18 časova bio u svojoj sobi, ali – ide vuk, ide vuk, ide vuk! Ne predaje se, ne posustaje, ne odustaje. Dva koraka dele Novaka Đokovića od osmog vimbldonskog trofeja, od 25. grend slem pehara. I nikako ga ne bi trebalo otpisati. Uostalom, u poslednjem okršaju, na Australijan openu, pobedio je Sinera, kada niko to očekivao nije.
Feliks Ože Alijasim je odigrao možda najbolji meč karijere. Pred sam kraj statistika je govorila da je osvojio isti broj poena kao Novak Đoković. Kada je sredinom trećeg seta doživeo krizu i zapao u set zaostatka i dva gema minusa na početku četvrtog, Kanađanin nije podigao belu zastavu. Vratio se u život, neverovatno ga je služio servis, koji mu je bio kao „štaka“ svaki put kada bi se našao u problemima. Bacio je sve od sebe na Centralni teren Vimbldona, protiv mnogo starijeg od sebe. Ali, sa druge strane mreže nije bio bilo ko, već teniski GOAT.
Mnogo šansi je imao Novak Đoković tokom meča, imao je 2:1 u setovima i brejk prednosti na početku četvrtog, delovalo je da je to – to. Da je na autoputu ka pobedi, ali se iznenada zakomplikovalo, meč se odužio i produžio, na kraju, ipak, sa srećnim krajem. Da li je mnogo lakše, brže? Apsolutno da. Imao je čak 13 brejk šansi srpski as tokom meča, iskoristio je samo dve. Neke su bile samo na papiru, jer je Ože Alijasim u tim trenucima servirao kao da je Džon Izner ušao u njega, neke je Novak prelako propuštao. Ali, pamtiće se ovih 3:2 na semaforu posle pet sati i 14 minuta igre. Sada slede dva dana odmora, da Đoković proba da skupi što više snage za novi iscrpljujući okršaj protiv još boljeg igrača.
Prvi set je bio težak, kao guranje kamena uzbrdo. Kao da je bio najava onog što nas čeka do poslednjeg poena. Trajao je 80 minuta. Bez ijednog brejka, sa svega nekoliko brejk lopti. Đoković je prvu imao tek u osmom gemu, a Ože Alijasim još kasnije. Servis je obojicu služio kao najjače oružje ove večeri, nije bilo popuštanja. Kada god bi se našli u najavi problema, proradio bi taj početni udarac, da kao maljem ubije nadu protivnika da može do brejka.
Kakvih 12 gemova, takav i taj-brejk. Đoković ga je dobio sa 12:10. Obojica su pogađala neverovatne poene, pa pravila neverovatne greške. U toj igri nerava, Novak je iskoristio petu set loptu. Tačnije, Feliks je poslao u dubok aut i podario srpskom asu vođstvo od 1:0 u setovima.
Drugi set je trajao duplo kraće, svega 41 minut. Ože Alijasim je na 4:3 uspeo da napravi brejk, koji ga doveo nadomak osvajanja seta, a onda je Đoković propustio kolosalne šanse da mu odgovori istom merom i ostane u igri. Kao mnogo puta u karijeri, u ključnom poenu ga je izdao smeč, Kanađanin je to iz kontre kaznio, a onda sebi trasirao put ka osvajanju seta i izjednačenju na 1:1. Na vraćanje meča na početak...
Bilo je brejk šansi na obe strane u uvodu trećeg seta, a onda je napokon, posle skoro tri sata igre Đoković uspeo prvi put da oduzme servis protivniku. Trenutak kada je u šestom gemu razbio gotovo besprekorni Feliksov servis i napravio brejk „sa nulom“ bio je prelomni za vođstvo od 2:1 u setovima, jer posle toga Novak nije dozvolio Kanađaninu ni da primiriše odgovoru.
Kako je krenuo četvrti set, delovalo je da je – gotovo. Novak je napravio brejk, poveo 2:0, dok je Ože Alijasim delovao umorno, da je potpuno ostao bez goriva. Ali, kako se to često dešava poslednjih godina u Đokovićevim mečevima, odjednom je zaribao – on. Umesto da nastavi da čuva svoj servis, kao u većem delu meča, dozvolio je Feliksu da mu uzvrati brejkom za 2:2 i da se potpuno vrati u igru. Novih šansi za brejk nije bilo ni na jednoj strani do taj-brejka. A, tamo je Kanađanin bio bolji sa 7:4 i uveo je meč u peti set.
I onda vrhunac drame u petom setu. Imao je Đoković tri brejk šanse u drugom gemu – nije ih iskoristio. Obojica su se potom u potpunosti oslonila na svoj servis, novih brejk prilika nije bilo. Odluka je pala u super taj-brejku, koji se igrao do 10. Malo pomalo Novak je pravio razliku, na 7:4 bilo je jasno da je nadomak pobede. Na kraju 10:4 u „gemu“ odluke. Kraj, publika egzaltirana, srpski as iscrpljen. Ali, biće snage za polufinale. Mora da je bude.