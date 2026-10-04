Shvatite, reč penzija ne postoji u Vujakliji Novaka Đokovića: Zverev utopljen u fontani mladosti

Đoković je u četvrtfinalu Pekinga odigrao svoj najbolji meč još od januarskog polufinala Australijan opena protiv Janika Sinera , preokrenuo i pobedio Nemca 2:1 (4:6, 6:4, 6:4) i još jednom pokazao da reč "penzija" zaista ne postoji u njegovoj Vujakliji. Dva sata i 35 minuta trajao je meč na "Dajmond kortu", Novakov 32. u karijeri na turniru u Pekingu i 32. koji je dobio. Đoković će u polufinalu (ponedeljak, 13.00) igrati protiv Danila Medvedeva , dok drugi par čine Aleks De Minor i Hubert Hurkač .

Zvučaće drsko, možda i arogantno, ali svi oni koji već godinama Novaku Đokoviću poručuju da je vreme da okači reket o klin upravo su dobili još jednu poruku da bi mogli da prestanu. Da ga jednostavno puste da igra dokle god on misli da treba i, još važnije, dokle god može ovako da igra. Jer šta više reći kada čovek sa 39 godina i 4 meseca izađe na teren protiv deset godina mlađeg Aleksandera Zvereva , dvostrukog grend slem šampiona samo u ovoj sezoni, drugog tenisera sveta i igrača koji prolazi kroz najbolje dane karijere - i pobedi ga?

Bio je ovo 15. međusobni okršaj Đokovića i Zvereva, a Novak je desetom pobedom dodatno podebljao prednost u njihovom međusobnom skoru na 10:5. I način na koji je do nje došao možda govori još više od samog rezultata. Đoković je lopticu udarao kao da je ponovo neka, na primer 2015. godina, sa strašnim intenzitetom, dubinom i sigurnošću, bez gotovo ijednog znaka one energetske malaksalosti koja mu se u ovoj poznoj fazi karijere često događala tokom zahtevnijih mečeva. Tenis koji je danas prikazao bio bi dovoljan za pobedu protiv praktično bilo kog igrača na svetu, tim pre što ni Zverev nije podbacio. Naprotiv, Nemac je odigrao odličan meč, a možda najbolji dokaz za to jeste podatak da je imao čak 81 odsto ubačenog prvog servisa, da je u drugom setu koji je Novak dobio Zverev bio u seriji od 22 uzastopno ubačenih prvih servisa sve do poslednjeg gema tog seta. Novak je danas morao da odigra skoro bez greške i sa najjačim mogućim udarima po loptici i tako je i odigrao. Kao na primer kada je pobedio Alkarasa u finalu Olimpijskih igara 2024.

Novak je veoma loše otvorio meč i odmah sebi zakomplikovao posao. Već u prvom gemu napravio je dve duple servis greške, a drugu brejk loptu Zverev je pretvorio u rano vođstvo. Nemac je potom bez većih problema potvrdio brejk i poveo 2:0. Kako je set odmicao delovao je Đoković sve sigurnije. Imao je priliku da pritisne Zvereva već pri rezultatu 1:2, kada je poveo sa 0:30 na servis rivala, ali je drugi igrač sveta pronašao odgovor i sačuvao stečenu prednost. Do kraja sata, Novak se još jednom suočavao sa brejk loptom, pri rezultatu 5:3 za Zvereva. Nemac je ipak u tom poenu poslao loptu u mrežu, nakon čega je Đoković uspeo da se izvuče i natera rivala da svojim servisom završi posao. Upravo u poslednjem gemu seta Novak je odigrao najbolji tenis od početka meča. Napravio je pritisak i izborio dve vezane brejk lopte, ali je Zverev obe uspeo da neutrališe. Prvu je spasio as servisom, dok je kod druge sjajno pročitao Đokovićev drop-šot i ostao u poenu. Nemac je zatim ponovo pronašao prvi servis kada mu je bio najpotrebniji, stigao do set lopte i odmah je iskoristio za konačnih 6:4. Tako je Zverev posle tačno jednog sata igre poveo 1:0 u setovima, iako se Đokoviću nije moglo mnogo toga zameriti, budući da je energetski izgledao veoma dobro.