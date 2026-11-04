Strahinja Pavlović mora da odmori
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 16:51
Preskače meč protiv Ferencvaroša
Juče je selektor Veljko Paunović objavio spisak igrača na koje računa za mečeve protiv Grčke i Nemačke u Ligi nacija, a već danas je dobio prvi razlog za brigu.
Italijanski mediji pišu da je Strahinja Pavlović propustio današnji trening Milana i da će propustiti i sutrašnji meč protiv Ferencvaroša u Ligi Evrope. Uostalom, nije se ni našao na spisku pozvanih igrača za duel protiv mađarskog tima.
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Zvanično obrazloženje je da srpskom štoperu treba predah zbog ubitačnog ritma utakmica. Pavlović je Milanov igrač sa najvećom minutažom od početka sezone. U Seriji A je odigrao svaki minut na 10 utakmica, dok je u Ligi Evrope igrao na sve tri utakmice, od čega dve cele i jednu je zamenjen u 81. minutu. Dodajmo tu da je tokom septembarskog prozora bio učesnik i sva četiri meča Srbije u Ligi nacija, od kojih je na tri bio starter, a na jednoj je ušao sa klupe.
Pod pretpostavkom da je zaista umor u pitanju i da bi Pavlović mogao da se vrati već za vikend u meču protiv Đenove, onda Paunović nema razloga za brigu. Ali, ako ga ne bude i u toj utakmici posle koje sledi reprezentativna pauza, onda je to razlog za Paunovićevu brigu.
Nije potrebno trošiti reči koliko je Pavlović bitan za reprezentaciju Srbije koja kuburi sa kvalitetom u poslednjoj liniji. U odnosu na septembarske mečeve se vratio oporavljeni Nikola Milenković, ali i pored toga bi odsustvo Pavlovića predstavljalo ozbiljan hendikep za Orlove. Videćemo narednog vikenda kakva je situacija…