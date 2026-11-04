Strahinja Pavlović mora da odmori

Zvanično obrazloženje je da srpskom štoperu treba predah zbog ubitačnog ritma utakmica. Pavlović je Milanov igrač sa najvećom minutažom od početka sezone. U Seriji A je odigrao svaki minut na 10 utakmica, dok je u Ligi Evrope igrao na sve tri utakmice, od čega dve cele i jednu je zamenjen u 81. minutu. Dodajmo tu da je tokom septembarskog prozora bio učesnik i sva četiri meča Srbije u Ligi nacija, od kojih je na tri bio starter, a na jednoj je ušao sa klupe.

Pod pretpostavkom da je zaista umor u pitanju i da bi Pavlović mogao da se vrati već za vikend u meču protiv Đenove, onda Paunović nema razloga za brigu. Ali, ako ga ne bude i u toj utakmici posle koje sledi reprezentativna pauza, onda je to razlog za Paunovićevu brigu.

Nije potrebno trošiti reči koliko je Pavlović bitan za reprezentaciju Srbije koja kuburi sa kvalitetom u poslednjoj liniji. U odnosu na septembarske mečeve se vratio oporavljeni Nikola Milenković, ali i pored toga bi odsustvo Pavlovića predstavljalo ozbiljan hendikep za Orlove. Videćemo narednog vikenda kakva je situacija…