Rijera: Igrači nisu glupi, ovde se traži pobeda i ako idemo na Bernabeu

Ali sve sem ubedljive pobede Crvene zvezde predstavljalo bi vekovnu senzaciju. Možda će crveno-beli imati šansu da poprave i gol razliku, naplate ono što nisu u sudaru sa Luganom i Kopenhagenom. Tada su zaslužili mnogo više od osvojenog boda.

„Samo je Lukasen povređen. Trenira, ali nije spreman za sutra. Gudelj takođe neće igrati zbog crvenog kartona, ostali su spremni. Pripremili smo plan. I kada imamo loptu, i kada nemamo. I to je bitno, kada nemamo loptu, ako želimo da se takmičimo u evropskim takmičenjima. Ne obraćamo mnogo pažnje na to, gledaocima to nije bitno kao golovi, ali meni je to bitno. Ako želimo da pobedimo, moramo da zaustavimo protivnika, da se dobro branimo. Za sada sam zadovoljan kako igramo i kako igrači razumeju defanzivne koncepte. Ponavljam, to je neophodno. Pravio sam plan kako da igramo i bez lopte i sa njom, a u svemu mi pomažu moji pomoćnici, koji rade sjajan posao”, rekao je na početku obraćanja Albert Rijera.

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Očigledno je da je španski stručnjak spoznao gde je došao, i da će u budućnosti svaki meč morati da igra kao da sutra ne postoji. Inter je samo prolazna stanica ka konačnom cilju.

“Ovde svaka utakmica mora da se pobedi. Čak i da odemo na Bernabeu. I sutra moramo da pobedimo, i prethodnu smo morali. Bitnije je kako pristupamo utakmici. Ja ne umem da pristupim utakmici a da pobeda nije imperativ. Ako misle da sam takav, pogrešili su sa odabirom trenera. Utakmica se ne ubija posle drugog gola, već ideš po treći, pa onda ubijaš. To nam se desilo protiv Kopenhagena. Uvek ćemo igrati na gol više, tako pripremam utakmica. Sutram moramo da pobedimo, želimo da pobedimo, ali protivnik se sigurno neće predati. Nema veze što su iz Andore, nema lakih utakmica... Pogledajte koliko se iznenađenja dešava u fudbalu, jer neka ekipa pomisli da je "protivnik lak". Moramo da poštujemo sebe, napredujemo mnogo i zato smo zadovoljni. Imamo odličnu atmosferu u ekipi, igrači nisu glupi i osete progress”.

Možda je sutrašnji meč dobra prilika da u tandemu zaigraju Marko Arnautović i Bamba Dijeng.

“Znate odgovor na to pitanje. Ne govorim o sastavu. Obojica su spremni za utakmicu, ali ja nikada ne otkrivam startnih 11. Kao što već znate, u svakoj utakmici nešto mora biti drugačije jer protivnici nisu isti. Na primer, protiv Mačve su mi bili potrebni igrači koji mogu da se nose s takvim terenom. Bio mi je potreban dobar intenzitet, neko ko je dobar na drugoj lopti. Ne najbolje, već najpodobnije za tu utakmicu. Nikad ne igram sa istom postavom jer protivnik nikad nije isti. Faktor iznenađenja je jako bitan u fudbalu”.

Pokušao je prethodnih dana Rijera da malo opusti igrače, pa je organizovao roštilj u klupskom karatinu.

“Igračima sam rekao da moraju mnogo da uče o našem roštilju (španskom prim.aut). Mi ne sedimo dok jedemo, već ustanemo i jedemo kobasice rukama. Tako mi jedemo roštilj. Drago mi je što sam ih počastio roštiljem. To je i motivacija, druženje. Moramo da unapredimo nekoliko stvari. Neću reći da je vaš roštilj loš, Srbija ima sjajnu hranu kao što su ćevapi i pljeskavice. Ali dobro je i naše crveno meso, dobro je za krv”, smatra Rijera.