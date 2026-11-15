Tinejdžerka Andrejeva ili iskusna Svitolina, rusko-ukrajinsko finale za kraj sezone

Mlada teniserka je kako god da završi finale, obezbedila drugu poziciju na WTA listi na kraju godine. Velike zasluge za to pripadaju i njenom treneru, bivšoj vimbldonskoj šampionki, Končiti Martinez . " Uradila je sjajan posao, odlično me je pripremila za mečeve ovde. Veći deo vremena provodimo u razgovoru, ohrabruje me, daje mi podršku. Uvek je u stanju da mi da par kratkih saveta koji mi mnogo znač e", priznaje Ruskinja.

Da sve bude impresivnije, Andrejeva , koja je ove sezone osvojila prvi grend slem trofej i to na Rolan Garosu, na putu do finala ispustila je svega 18 gemova, što je najmanje otkako se igra po raund robin formatu od 2003. godine. " Zaista sam jako srećna kako sam odigrala do sada. Naravno, posao još nije završen. Ipak, mogu da budem ponosna na sebe, posebno zbog toga kako se nosim sa pritiskom. Trudila sam se da držim koncentraciju tokom celog meča, da Džesiki ne dozvolim previše prilika. Uspela sam da dođem do brejkova u pravi čas i da igram agresivnije. Ostao je još taj završni pokušaj ", kaže Andrejeva .

Ona će sa druge strane terena imati iskusnu Ukrajinku Jelinu Svitolinu (32). Čini se da se Svitolina u poslednje vreme vratila u nekadašnju formu. Ona je najstarija finalistkinja od 2017. godine kada se za titulu borila tada 37-godišnja Venus Vilijams. Dva puta je igrala finale završnog turnira, 2018. je trijumfovala, a godinu dana kasnije izgubila od Australijanke Ešli Barti.

"Neverovatno je vratiti se u prošlosti i sve te godine. Mnogo toga mi se desilo u životu posle trudnoće, povreda i operacije. Oduvek sam imala želju da se vratim u Top 10 i igram sjajan tenis i evo me. Vrlo sam ponosna na sve što sam uradila", poručila je Svitolina, kojoj je ovo prvo učešće na završnom turniru sezone još od 2019.

Takođe, biće ovo prilika za Svitolinu da se revanšira Ruskinji za poraz na startu takmičenja, u grupnoj fazi. Andrejeva je pre šest dana odigrala briljantan meč i slavila ubedljivo sa 6:4, 6:0.

Ovo će biti njihov četvrti okršaj, Andrejeva u pobedama vodi sa 2-1. Ruskinja je prošle godine bila bolja u četvrtfinalu Indijan Velsa kada je slavila sa 7:5, 6:3, da bi joj se Svitolina revanširala u osmini finala Australijan Opena ove godine, 6:2, 6:4. Potom je Andrejeva dobila meč na ovom turniru kada je ispustila samo četiri gema.

Finalni meč počinje u 21.00, a ukoliko pobedi Andrejeva, kao neporažena na takmičenju zaradiće 3.370.000 dolara. Svitolina bi u slučaju pobede dobila ček na 3.140.000.