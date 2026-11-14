Nekada ga Marin skenirao za Zvezdu, sada na Barsinom radaru: Mikautadze se nudi
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 12:29
„Imam kvalitete da budem jedan od najboljih napadača u La Ligi“, kaže Gruzin
Stropoštao se Mec u Ligu 2, a ona je bila savršen poligon Žoržu Mikautadzeu da pokaže šta zna i može: na 37 utakmica dao je 23 gola i upisao osam asistencija. Transfer je bio neminovan i baš negde u to vreme Marko Marin ga je skenirao za Crvenu zvezdu. Nije ni blizu bio srpski šampion da ga potpiše, pošto je u poslu vrednom 16.000.000 evra završio u Ajaksu.
Nije se snašao u Amsterdamu, praktično pravu šansu na Johan Krojf areni nije ni dobio. Sakupio je tek šest nastupa, vratio se u Mec na pozajmicu, da bi ga klub koji mu je već jednom bio odskočna daska otkupio. I opet ga je prodao po dobroj ceni, otišao je u Olimpik Lion za 18.500.000 evra, da bi Gruzina prošlog leta Viljareal kupio za 31.000.000 i vrlo brzo počeo je da figurirao ka Barselonino pojačanje.
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Držao ga je katalonski klub u rezervi dok je pokušavao da izdejstvuje transfer Hulijana Alvaresa. Priča je bila neuspešna, Atletiko Madrid nije popustio. Argentinac je ostao na Metropolitanu i teško da će se tokom zime nešto promeniti, pa je počelo da se šuška o jeftinijoj opciji…
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Viljareal nije nalepio cenu na Žorža Mikautadzea, ali on Barselonu sasvim sigurno ne bi koštao 150.000.000 evra, koliko Atletiko Madrid traži za Hulijana Alvareza. I dalje nema naznaka hoće li Blaugrana krenuti po gruzijskog napadača, međutim, on joj nudi svoje usluge.
„Barsa je klub mog života. Gledao sam ih kako igraju još otkako sam bio dete. Sada je na meni da nastavim vredno da radim kako bih dobio priliku. Zašto da ne?“, zapitao se Žorž Mikautadze i dodao:
„Imam kvalitete da budem jedan od najboljih napadača u La Ligi“.
Gruzin je i ranije pričao kako Barselonu prati od detinjstva. Voleo je generaciju u kojoj su sredinom terena komandovali Ćavi Ernandez, Andres Inijesta i Serhio Buskets, a posebno se divio napadačkom trilingu koji su činili Lionel Mesi, Luis Suarez i Nejmar.
„Navijač sam Barse otkako sam bio mali“, priznao je pre izvesnog vremena Žorž Mikautadze.
Barseloni je dao jasan signal pred duel za vikend. Viljareal u nedelju gostuje na Kamp Nouu, a Žorž Mikautadze je u dosadašnjem delu sezone kombinovano dao pet golova u Ligi šampiona i Primeri, te dva namestio.