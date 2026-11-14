Nekada ga Marin skenirao za Zvezdu, sada na Barsinom radaru: Mikautadze se nudi

Stropoštao se Mec u Ligu 2, a ona je bila savršen poligon Žoržu Mikautadzeu da pokaže šta zna i može: na 37 utakmica dao je 23 gola i upisao osam asistencija. Transfer je bio neminovan i baš negde u to vreme Marko Marin ga je skenirao za Crvenu zvezdu. Nije ni blizu bio srpski šampion da ga potpiše, pošto je u poslu vrednom 16.000.000 evra završio u Ajaksu.

Nije se snašao u Amsterdamu, praktično pravu šansu na Johan Krojf areni nije ni dobio. Sakupio je tek šest nastupa, vratio se u Mec na pozajmicu, da bi ga klub koji mu je već jednom bio odskočna daska otkupio. I opet ga je prodao po dobroj ceni, otišao je u Olimpik Lion za 18.500.000 evra, da bi Gruzina prošlog leta Viljareal kupio za 31.000.000 i vrlo brzo počeo je da figurirao ka Barselonino pojačanje.