LUDI TIKET (-), ponedeljak, 50.000.000 dinara: Kad gol u nadoknadi sruši maksimalu...
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 08:00
Velika šteta
Kroz kakvu je samo kladioničarsku dramu prošao naš igrač... I sve je moglo da se završi epskim slavljem i isplatom od nestvarnih 50.000.000 dinara. Za uplatu od 11.000 dinara sastavio je gotovo maestralnu "zmiju“ sa 16 parova, obuhvativši srpsku, englesku, špansku, italijansku, francusku, dansku, austrijsku i norvešku ligu, oslanjajući se isključivo na prognozu konačnih ishoda. Sve je išlo po planu i san o pedeset milijardi bio je na dohvat ruke, sve dok se nije zakuvalo na utakmici Silkeborg – Horsens.
Na tom meču tipovao je keca, domaćin je vodio i držao pobedu u džepu, ali su gosti u petom minutu sudijske nadoknade pogodili za 3:3! Taj šokantni gol u poslednjim trenucima sprečio je popularnu maksimalu, ali masterklas kladioničarske majstorije ipak nije prošao neprimećeno, niti je završen praznih šaka.
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