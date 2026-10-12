Vazdušna opasnost kao uvertira! Ronaldo broji: Još 19 do 1.000 (VIDEO)

Dosta je punio naslove i novinske stupce skandalima, reši je Kristijano Ronaldo da se malo vrati fudbalu. I onome što je tokom karijere najbolje umeo da radi – postizanju golova. Ovaj večerašnji, u pobedi Al Nasra nad Nefči Fargonom iz Uzbekistana od 3:1, u drugom kolu azijske Lige šampiona, drugi mu je u četiri dana, a 981. u karijeri i tako se za jedan približio magičnom četvorocifrenom učinku.

Malo je, ipak, falilo da ovo ne bude glavna vest sa te utakmice. Tačnije, malo je falilo da utakmice uopšte ne bude. Imala je dramatičnu uvertiru, pošto je samo 15 minuta pre vremena predviđenog za njen početak stiglo upozorenje civilne zaštite zbog “moguće opasnosti”, a po društvenim mrežama proširile su se glasine o presretanju i uništenju balističke rakete lansirane ka Rijadu. Navijači su obaveštenja dobili putem poruka preko telefona, mada ih je spiker na stadionu umirivao, poručivši da nema potrebe da napuštaju tribine. Početak utakmice je odložen, ali ne i otkazan, a saudijski tim je slavio očekivanu pobedu i delimično se iskupio za težak poraz (0:4) od Al Aina Vlade Ivića.