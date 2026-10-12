Vazdušna opasnost kao uvertira! Ronaldo broji: Još 19 do 1.000 (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 23:24
Utakmica azijske Lige šampiona imala dramatičnu predigru, a Portugalac postigao gol u pobedi Al Nasra nad Nefči Fargonom iz Uzbekistana
Dosta je punio naslove i novinske stupce skandalima, reši je Kristijano Ronaldo da se malo vrati fudbalu. I onome što je tokom karijere najbolje umeo da radi – postizanju golova. Ovaj večerašnji, u pobedi Al Nasra nad Nefči Fargonom iz Uzbekistana od 3:1, u drugom kolu azijske Lige šampiona, drugi mu je u četiri dana, a 981. u karijeri i tako se za jedan približio magičnom četvorocifrenom učinku.
Malo je, ipak, falilo da ovo ne bude glavna vest sa te utakmice. Tačnije, malo je falilo da utakmice uopšte ne bude. Imala je dramatičnu uvertiru, pošto je samo 15 minuta pre vremena predviđenog za njen početak stiglo upozorenje civilne zaštite zbog “moguće opasnosti”, a po društvenim mrežama proširile su se glasine o presretanju i uništenju balističke rakete lansirane ka Rijadu. Navijači su obaveštenja dobili putem poruka preko telefona, mada ih je spiker na stadionu umirivao, poručivši da nema potrebe da napuštaju tribine. Početak utakmice je odložen, ali ne i otkazan, a saudijski tim je slavio očekivanu pobedu i delimično se iskupio za težak poraz (0:4) od Al Aina Vlade Ivića.
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Nije ovaj večerašnji meč bio izrazito visokog tempa, a pamtiće se najviše po dva detalja. Ronaldovom golu iz 42. minuta, kada je Sadio Mane prošao po levoj strani I cenrtrirao, Jahia je grudima spustio loptu portugalskom veteran, a ovaj je iz okreta silovito šutirao i poluvolejom zatresao mrežu.
Drugi je povreda Kingslija Komana, zbog koje je igru morao da napusti već u 13. minutu i ostaje da se vidi koliko dugo će Francuz morati da odsustvuje sa terena. Upravo je njega zamenio Jahija i kasnije asistirao Ronaldu.
Al Nasr je poveo u 33. minutu preko Anhela Gabrijela, Nefči je početkom drugog poluvremena preko Ališera odilova uneo kratkotrajnu neizvesnost (mada je gol postigao I u finišu prvog dela, no nije priznat zbog ofsajda), ali je sve rešeno posle autogola Anvarjona Gofurova u 78. minutu.
Al Nasr je pobedio, ali igrom nikoga nije impresionirao. Sada ima tri boda iz dva kola, a u vođstvu su pomenuti Al Ain i Esteglal sap o pest bodova.