Prijatno iznenađenje iz Španije: Darko Brašanac počinje trenersku karijeru, biće pomoćnik u Osasuni

A ima nešto i do toga kako neko gleda na fudbal. Srbin je jedan od onih koji pomno prate sve što se dešava, a čoveka koji uvek pokušava da ide u korak sa vremenom bi svako poželeo da ima za saradnika. Pogotovo ako je neko koga dobro poznajete, a Arasate u mali nokat poznaje Brašanca.

Zadatak im neće biti nimalo lak. Osasuna se nalazi u katastrofalnoj formi. Početak je bio dobar (dve pobede i remi u prva tri kola), ali onda je usledila serija od pet mečeva bez pobede. U negativnoj seriji desio se debakl od Alavesa (0:4) i Betisa (2:5). Ceh je na kraju platio trener Luis Migel Ramis kome je posle Betisa uručen otkaz. Prvi izazov za Arasatea i Brašanca biće utakmica protiv Rasinga iz Santandera sledećeg vikenda.

Onako kako je Darko počeo igračku karijeru, tako ju je i završio - tiho. Preko mlađih kategorija i prvog tima Partizana i pozajmice u Smedrevu, dokopao se Španije i Primere gde je odigrao 211 mečeva za Osasunu, Betis, Alaves i Leganes. Poslednji angažman imao je u Malagi, bio je deo tima koji je posle osam godina izborio povratak u društvo najboljih. Sad je vreme za novo dokazivanje. I učenje.