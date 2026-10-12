Prijatno iznenađenje iz Španije: Darko Brašanac počinje trenersku karijeru, biće pomoćnik u Osasuni
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 21:37
Nekadašnji igrač Partizana vraća se u Pamplonu, ovog puta u nešto drugačijoj ulozi
Kao igrača su ga toliko voleli da su mu skandirali ime i prezime kad je sa Leganesom poslednji put došao na El Sadar. Očigledno se između Osasune i Darka Brašanca napravio idealan spoj. Vezista iz Čajetine je najviše mečeva u karijeri odigrao baš u dresu kluba iz Pamplone (121), tamo mu se rodio jedan od sinova, a sad će ova ljubavna priča dobiti novo poglavlje. Darko (34) će biti jedan od pomoćnika u stručnom štabu novog trenera Jagobe Arasatea, preneo je klupski sajt.
Konekcija između Brašanca i Arasatea je dobro poznata. Darko je kod njega bio maltene nezamenljiv, sve utakmice koje je odigrao za Osasunu odigrao je upravo za stručnjaka rodom iz Baskije. Arasate ga je voleo kao igrača koji nikad nije pravio spektakl na terenu, ali je uvek bio ultra koristan na sredini terena. Činjenica da ga je bivši trener poželeo kao saradnika u stručnom štabu iako bivši igrač Partizana nije najavljivao kraj igračke karijere, dovoljno govori o kakvom poštovanju je reč.
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A ima nešto i do toga kako neko gleda na fudbal. Srbin je jedan od onih koji pomno prate sve što se dešava, a čoveka koji uvek pokušava da ide u korak sa vremenom bi svako poželeo da ima za saradnika. Pogotovo ako je neko koga dobro poznajete, a Arasate u mali nokat poznaje Brašanca.
Zadatak im neće biti nimalo lak. Osasuna se nalazi u katastrofalnoj formi. Početak je bio dobar (dve pobede i remi u prva tri kola), ali onda je usledila serija od pet mečeva bez pobede. U negativnoj seriji desio se debakl od Alavesa (0:4) i Betisa (2:5). Ceh je na kraju platio trener Luis Migel Ramis kome je posle Betisa uručen otkaz. Prvi izazov za Arasatea i Brašanca biće utakmica protiv Rasinga iz Santandera sledećeg vikenda.
Onako kako je Darko počeo igračku karijeru, tako ju je i završio - tiho. Preko mlađih kategorija i prvog tima Partizana i pozajmice u Smedrevu, dokopao se Španije i Primere gde je odigrao 211 mečeva za Osasunu, Betis, Alaves i Leganes. Poslednji angažman imao je u Malagi, bio je deo tima koji je posle osam godina izborio povratak u društvo najboljih. Sad je vreme za novo dokazivanje. I učenje.