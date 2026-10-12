Žorž preporodio Kruzeiro, sve bliži mestu u Kopa Libertadoresu

U zavisnosti od rezultata rivala, Kruzeiro ima šansu da se dokopa četvrte pozicije na tabeli i stigne do 51 boda. Bragantino je trenutno 11. sa 37 bodova.

Kruzeiro je u dobroj formi, u deset utakmica u drugom delu sezone ima sedam pobeda i tri poraza. Zanimljivo je i da je tim uspeo da osvoji 44 od 63 moguća poena od momenta kada je kormilo ekipe preuzeo Artur Žorž. U dva poslednja meča, Kruzeiro je pobedio Vitoriju sa 3:1 i Sao Paulo sa 2:0.

02.00: (2,15) Bragantino (3,45) Kruzeiro (3,35)

Sva je prilika da će, ako nastave da igraju u takvoj formi, uspeti da izbore mesto među prve četiri ekipe koje donosi direktan plasman u Kopa Libertadores.

Neminovno je da će u gostujućem sastavu biti promena, povredio se Lukas Romero, u pitanju je problem sa listom leve noge. Testovi su pokazali da nema ozbiljnog oštećenja, ali je Artur Žorž ipak rešio da ga odmori, a veruje se da će ga zameniti 18-godišnji Ze Lukas, koji je protiv Sao Paula postigao svoj gol prvenac.

"Bio sam vrlo emotivan na prošloj utakmici zbog tog postignutog gola. Želim da se zahvalim Kruzeiru i treneru Arturu Žoržu što mi je dao priliku", rekao je Ze Lukas.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Trener Žorž kaže da se radi o mladom fudbaleru pred kojim je lepa karijera.

"Njegova igra je bila veoma dobra. Nažalost, morao je da uđe tako što je došlo do povrede Romera, ali svejedno, uradio je zadatak kako smo želeli. On je igrač u kog imamo veliko poverenje", priznao je Artur Žorž.

Fabrisio Bruno je počeo da trenira, baš kao i Lukas Viljaba, dok su van stroja i dalje Gabrijel Pek i Sinistera.

Kada je reč o domaćinu, ekipi Bragantina, čini se da trener Vagner Manćini ima više problema. Problem je što ekipa ima samo jednu pobedu u poslednjih 11 utakmica u ligi. Čak i kod kuće nisu sigurni, imaju svega pobedu u pet poslednjih mečeva.

Problem za Bragantino biće i izostanak povređenih Dejvija Gomeša i Rodriginja, dok je pod upitnikom nastup Aliksa Vinisijusa koji je nedavno imao jak udarac u glavu na meču sa Atletiko Mineirom.

BRAZIL, 30. KOLO

Subota

Vasko da Gama - Remo 0:0

Nedelja

Sao Paulo - Vitorija 2:1 (1:1)

/Kaljeri 20, 70 - Martinez 39/

Atletiko Mineiro - Santos 2:1 (0:0)

/Ugo 90+1, Borbas 90+7 - Barbosa 88/

Palmeiras - Korintijans 4:1 (2:0)

/Barboza 16, Bidu 46ag, Giaj 45+1, 51 - Enrike 90+1/

Gremio - Internasional 1:1 (0:1)

/Volas 73 - Vitinjo 33/

Flamengo - Fluiminense 1:0 (0:0)

/Karaskal 65/

Ponedeljak

Baija - Mirasol 1:0 (1:0)

/Žuba 38p/

Koritiba - Botafogo u toku

Utorak

00.30: (3,80) Šapokoense (3,45) Atletiko Paranense (1,90)

02.00: (2,15) Bragantino (3,45) Kruzeiro (3,35)

*** kvote su podložne promenama