Konačno - Lazar Jovanović: Srbin debitovao za Udineze, na terenu posle 305 dana

Pričalo se dugo o tome kad bi Lazar Jovanović mogao da debituje za Udineze. Kosta Runjaić je na konferenciji pred meč sa Torinom diskretno najavio da bi nekadašnji igrač Crvene zvezde mogao da dobije minute. I konačno se desilo - sin Milana Jovanovića debitovao je za Udineze. U igru je ušao u 72. minutu kad je zamenio Ojera Saragu. Ipak, nije Srbin uspeo da napravi nešto više kako bi njegova ekipa izbegla poraz u Torinu (1:2).

Ako ništa drugo, Lazar je makar osetio kako je ponovo igrati fudbal, pošto je poslednju utakmicu odigrao pre tačno 305 dana. Tačnije, 11. decembra 2025. za Štutgart u meču Lige Evrope protiv Makabija iz Tel Aviva. Od tada do danas imao je mnogo problema sa povredom leđa, a kad se oporavio, bilo mu je potrebno vreme da uđe u adekvatnu fizičku formu.