Konačno - Lazar Jovanović: Srbin debitovao za Udineze, na terenu posle 305 dana
Vreme čitanja: 7min | pon. 12.10.26. | 22:44
Nekadašnji igrač Crvene zvezde ušao u igru u 72. minutu
Pričalo se dugo o tome kad bi Lazar Jovanović mogao da debituje za Udineze. Kosta Runjaić je na konferenciji pred meč sa Torinom diskretno najavio da bi nekadašnji igrač Crvene zvezde mogao da dobije minute. I konačno se desilo - sin Milana Jovanovića debitovao je za Udineze. U igru je ušao u 72. minutu kad je zamenio Ojera Saragu. Ipak, nije Srbin uspeo da napravi nešto više kako bi njegova ekipa izbegla poraz u Torinu (1:2).
Ako ništa drugo, Lazar je makar osetio kako je ponovo igrati fudbal, pošto je poslednju utakmicu odigrao pre tačno 305 dana. Tačnije, 11. decembra 2025. za Štutgart u meču Lige Evrope protiv Makabija iz Tel Aviva. Od tada do danas imao je mnogo problema sa povredom leđa, a kad se oporavio, bilo mu je potrebno vreme da uđe u adekvatnu fizičku formu.
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Govorio je Runjaić o tome da je Jovanović ogroman talenat i da je spreman da zaigra ako to bude bilo potrebno, a večeras je bio prekopotreban kao tajno oružje za ofanzivu. Jer se Udineze ozbiljmo mučio u napadu. Ušao je kad su gosti krenuli da jure izjednačenje. Imao je nekoliko zanimljivih poteza, ali premala mu je bila minutaža, a i dugo nije igrao kako bi mogao da uradi nešto više.
Opet, pokazao je da mu se igra. Tražio je loptu nudio se, trudio da igra unapred. To je dobar znak. Ko zna šta bi se dešavalo da je Udineze izdržao koji minut duže, odnosno da ima normalnijeg golmana od Maduke Okojea. Nigerijac je sopstvenim saigračima napravio džumbus sopstvenim greškama.
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I to kakvim. Najpre kad je kod istrčavanja ispustio loptu, ali je Đovani Simeone šutnuo preko gola, da bi nekoliko minuta kasnije opet istrčao i - zakucao se u saigrača. Takav poklon Sandro Kulenović nije mogao da ne iskoristi.
Prethodno je Torino poveo golom Danijela Braganse da bi Udineze izjednačio preko Jirgena Ekelenkampa. Jovanović je u igru ušao nedugo nakon Kulenovićevog gola. Utisak je da Runjaić i te kako ima ideju kako da ga koristi i u kojoj ulozi. Samo da ima više minuta.
SERIJA A – 6. KOLO
Subota
Đenova - Fjorentina 2:1 (2:0)
/Osmajić 8, Mesijas 15 - Vaskez 73ag/
Inter - Parma 3:0 (3:0)
/Sučić 13, Čalhanoglu 18p, Tiram 31/
Napoli - Frozinone 3:0 (2:0)
/De Brujne 29, 90+4, Lang 32/
Nedelja
Komo - Roma 0:0
Lacio - Monca 3:1 (2:0)
/Tavares 3, Isaksen 23, Pinamonti 88 - Gogličidze 46/
Leće - Bolonja 1:2 (0:1)
/Fatah 64 - Orsolini 17, Enem 75/
Sasuolo - Milan 1:1 (0:0)
/Odental 68 - Rabio 63/
Kaljari - Juventus 1:1 (1:0)
/Maldini 20 - Kolo Muani 81/
Ponedeljak
Atalanta - Venecija 3:1 (3:1)
/Kesi 4, Krstović 6, 30 - Eno 37/
Torino - Udineze 2:1 (1:1)
/Bragansa 36, Kulenović 67 - Ekelenkamp 43/
***kvote su podložne promenama