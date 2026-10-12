REZZIME DANA (ponedeljak): PAOK i Njukasl ozbiljno zaribali

ZAOKRUŽENO

ATALANTA - VENECIJA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 3:1

Ništa nije slučajno, ama baš ništa kod Nikole Krstovića. Zaobilaznim putem stigao je do jedne od 'liga petice', nastanio se pre tri leta u Italiji i pokazuje da mu je tu i mesto. Nije tu tek da popuni broj, da katkad uđe sa klupe i povremeno popuni neku od kolona. Još kako uvećava golgeterski saldo. Radio je to na jugu Apeninskog poluostrva, u Lečeu, a radi to i u Bergamu. Više nego dobro mu ide.

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LUDOGOREC - ARDA (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 5:0

Protutnjao je Ludogorec do novih bodova. Tri gola postigli su u prvih 45 minuta, a do kraja maltene otaljvali posao i dotukli nejakog rivala.

ELFSBORG - HALMŠTAD (tip 1, kvota 1,32) - rezultat 4:0

Nije imao fenjeraš šta da traži protiv Elfsborga. Gol već u trećem minutu, pa autogol u finišu prvog dela. Tu je priči bio kraj.

MALME - KALMAR (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 1:0

Mučio se Malme ozbiljno maltene celu utakmicu. Na kraju je golom u 72. minutu došao do pobede.

ORHUS - SONDERIJSKE (tip 1, kvota 1,53) - rezultat 3:0

Sve je bilo gotovo za manje od pola sata. Domaćin je u intervalu od devetog do 38. minuta postigao tri gola. Nastavak je bio čisto odrađivanje posla.

EJUP - GEZTEPE (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 0:4

Igra mačke i miša, pogotovo u drugom poluvremenu. Pojavio se Brazilac Andre Enrike i spakovao het-trik i ubio sve nade gostiju da mogu do boljeg ishoda.

PRECRTANO

PAOK - KALAMATA (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 1:3

Ozbiljan kiks ekipe iz Soluna. Šerif Endijaje je pogodio za izjednačenje, ali ispostavilo se da PAOK više od toga nije uspeo. Baš neočekivan poraz.

KOVENTRI - NJUKASL (tip 2, kvota 2,15) - rezultat 4:1

Kilavo, traljavo, ma nikako nije išlo Koventriju na početku sezone u Premijer ligi. Ugurao se u ostrvsku aristokratiju i na prvu je delovalo da će ga iz tog društva brzo izgurati. Ali, prvi utisak zna da prevari i baš tako je i bilo. KLub iz grada pobratimljenog sa Beogradom istrpeo je udare, nalik onim nemačke avijacije iz Drugog svetskog rata, i krenuo je da se diže.

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PESKARA - MONTEROSI (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 1:1

Umesto pobede - mršavi remi. I to je Monterosi došao do boda du 89. minutu. Imala je Peskara dovoljno šansi da zatvori utakmicu, ali avaj. Nisu u tom uspeli.