Biće obilna gozba, častiće Frenki: Njukasl nije pokrenula raketa, Koventri ga razneo (VIDEO)

Kilavo, traljavo, ma nikako nije išlo Koventriju na početku sezone u Premijer ligi. Ugurao se u ostrvsku aristokratiju i na prvu je delovalo da će ga iz tog društva brzo izgurati. Ali, prvi utisak zna da prevari i baš tako je i bilo. Klub iz grada pobratimljenog sa Beogradom istrpeo je udare, nalik onim nemačke avijacije iz Drugog svetskog rata, i krenuo je da se diže.

Paljbu su po njemu osuli Arsenal, Hal, Mančester Siti i Brajton, a onda je rekao - dosta! Ustao je sa zemlje na Siti graundu i na njemu patosirao Notingem Forest. Došao je do daha Frenk Lampard, a i svi oko njega. Koventri je pre nešto manje od mesec dana pokazao da je u stanju da se porve sa drugima u Premijer ligi i da ih pobedi, a večeras protiv Njukasla potvrdio da ono nije bio incident - 4:1 (1:0).