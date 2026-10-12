Biće obilna gozba, častiće Frenki: Njukasl nije pokrenula raketa, Koventri ga razneo (VIDEO)
Vreme čitanja: 13min | pon. 12.10.26. | 22:54
Lampard povezao dve pobede u Premijer ligi...
Kilavo, traljavo, ma nikako nije išlo Koventriju na početku sezone u Premijer ligi. Ugurao se u ostrvsku aristokratiju i na prvu je delovalo da će ga iz tog društva brzo izgurati. Ali, prvi utisak zna da prevari i baš tako je i bilo. Klub iz grada pobratimljenog sa Beogradom istrpeo je udare, nalik onim nemačke avijacije iz Drugog svetskog rata, i krenuo je da se diže.
Paljbu su po njemu osuli Arsenal, Hal, Mančester Siti i Brajton, a onda je rekao - dosta! Ustao je sa zemlje na Siti graundu i na njemu patosirao Notingem Forest. Došao je do daha Frenk Lampard, a i svi oko njega. Koventri je pre nešto manje od mesec dana pokazao da je u stanju da se porve sa drugima u Premijer ligi i da ih pobedi, a večeras protiv Njukasla potvrdio da ono nije bio incident - 4:1 (1:0).
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Možda je zaličilo na samrtnički ropac, jer krkljao je Koventri, ali moraće svi da se potvrde da ga vrate tamo odakle je došao. Neće tek tako, bez borbe, pristati da se spusti u Čempionšip.
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Ove noći će slaviti, ima i šta! Biće obilna gozba, a častiće Frenki. Drmala mu se klupa, međutim, sa dve vezane pobede neće se tako brzo opet potegnuti priča o njegovom otkazu i angažovanju novog trenera. Istina, to što njegov tim igra nije bogzna šta, neretko na terenu bude pravi haos, ali nije baš u situaciji da mu stil bude prioritet...
Hoće li preživeti i ostati na klupi, zavisiće od rezultata. I biće mu potreban nemali broj ovakvih i sličnih večeri u narednim mesecima. Krenulo je kako je domaćin mogao samo da poželi. Češki golman Lukaš Horniček je posle samo četiri minuta skrivio jedanaesterac. Nije zgrabio loptu kada je trebalo, da bi potom zakasnio i pokupio Sidikija Šefifa oko koga se mnogo toga vrtelo. Džek Rudoni latio se lopte i bio hladnokrvan prilikom izvođenja najstrože kazne.
Matijas Fernandes Pardo propustio je kvalitetnu priliku u završnici prvog dela poprilično rastrzane utakmice i Njukasl je ubrzo kažnjen. Samo što su se igrači dva tima posle pauze vratili na teren, Sidi Šerif je probušio Lukaša Horničeka. Primio je loptu u kaznenom prostoru tako da sebi stvori malo prostora, a potom je raspalio. Pronašao je pukotinu, obradovao Frenka Lamparda, no imao je i gost šta da kaže.
Zapravo, imao je samo Sven Botman. Kada drugi nisu znali šta će sa loptom, kada da protrče, kuda da se kreću, a njemu je ostavljen prostor - krenuo je napred. Povukao je loptu i ispalio raketu!
Vrteće se pogodak holandskog štopera na špicama, međutim, nije bio dovoljan ni za šta. Ne da raketa nije pokrenula Njukasl, nego je kroz desetak minuta došlo do kolapsa sistema. Sve je otkazalo u timu Matijasa Jajslea u finišu utakmice. Nepotrebno se Žoelinton poigravao, predugo je držao loptu, hteo je da je iznese... Obilo mu se u glavu. Ukradena mu je i Elis Sims je najavio pobedu Koventrija.
Blago je rikošetirala prilikom šuta Elisa Simsa, zato je Stiven Emfuni odapeo strelu. Po dijagonali je opalio i potpisao prvu pobedu Koventrija na domaćem terenu od povratka u Premijer ligu, prvu posle 25 godina.
PREMIJER LIGA, 6. KOLO
Subota
Arsenal - Lids 2:1 (0:0)
/Kalafjori 62, Gimarais 70 - Džastin 55/
Čelsi - Bornmut 5:1 (2:0)
/Henderson 2, 70, Rodžers 3, Pedro 46, 67 - Evanilson 51/
Sanderlend - Brajton 0:2 (0:0)
/De Kujper 53, Hađam 90+3/
Aston Vila - Brentford 2:2 (1:1)
/Džekson 12, Mekgin 77 - Jarmoljuk 10, Ajer 79/
Ipsvič - Fulam 2:1 (0:0)
/Uatara 88, O'Šej 90+1 - Sesenjon 55/
Mančester Junajted - Totenhem 1:1 (0:0)
/Embeumo 73 - Solanke 90+2/
Nedelja
Hal - Еverton 2:2 (0:0)
/Gelhart 48, Belumi 74 - Djuzberi Hol 55, Bari 68/
Kristal Palas - Notingem Forest 3:1 (2:1)
/Kamada 41, Lerma 45+4, Pino 59 - Endoj 3/
Liverpul - Mančester Siti 0:3 (0:0)
/Haland 65, Doku 68, Šerki 78/
Ponedeljak
Koventri - Njukasl 4:1 (1:0)
/Rudoni 6pen, Šerif 48, Sims 81, Emfuni 86 - Botman 70/