Ti si pr(a)vi centar Tanasko!

Znamo svi da je Karlik Džons neko ko nosi apsolutno najveći teret u napadu Partizana, neko od koga sve počinje. Ali, malo ko je ove sezone morao da odradi više različitih zadataka od Nikole Tanaskovića , a da se pritom ni blizu nije očekivalo da to može da izvede.

Domaći igrač u Crvenoj zvezdi i Partizanu. Sada već toliko tražena kategorija kod navijača večitih da se i svaki minut nekog srpskog košarkaša gleda kao nešto specijalno. Realno je da su stranci odavno preuzeli primat u evroligaškim klubovima, a beogradski velikani nisu ostali imuni, zato je rola Nikole Tanaskovića toliko upečatljiva. Momak koji nije izazvao veliku pompu povratkom u Humsku, čak su neki i otvoreno osporavali njegove kvalitete, a pritom priželjkivali srpske igrače u timu, sada gledaju kako Tanasković sam nosi reket Partizana Mozzart Beta i ispunjava apsolutno sve dužnosti koje mu nameni Đoan Penjaroja . Zbog toga Partizan trenutno igra realno iznad svih očekivanja. I zbog borbene igre koju Tanasković pokazuje iz meča u meč crno-beli u večerašnji duel protiv Baskonije (20.45) ulaze kao favoriti.

Moramo biti realni i iskreni prema sebi i istaći da je većina navijača očekivala da Nikola Tanasković bude neko ko će odmarati glavne igrače u reketu i eventualno imati određenu ulogu u ABA ligi. Kako smo svi samo pogrešili... Jer, Tanasković ima ulogu i to od velikog značaja protiv svakoga na najvećoj evropskoj košarkaškoj sceni. Došao je kao neko ko treba da popuni poziciju krilnog centra, međutim igrao je apsolutno sve ostalo, a sada je iz puke potrebe postao centar... I to ne bilo kakav centar... Nego prvi centar u rotaciji Đoana Penjaroje. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Zbog povreda Tonjea Džekirija, a onda i izvanrednog Kevarijusa Hejsa, Nikola Tanasković je ostao na „vetrometini” protiv Makabija, u meču koji je Partizan morao da dobije. Svi su se pribojavali da će neugodni tim iz Tel Aviva da zablista baš protiv crno-belih tako što će da napadne Tanaskovića, koji nema dovoljno kilograma i visine da se bori sa svim evroligaškim centrima. Kako smo svi ponovo pogrešili...