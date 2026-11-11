Ti si pr(a)vi centar Tanasko!

Vreme čitanja: 4min | sre. 11.11.26. | 08:09
Potpuno iz senke i iz puke potrebe, Nikola Tanasković je zablistao na poziciji pet i jedan je od od bitnih faktora u sistemu Đoana Penjaroje pred duel sa Baskonijom
Domaći igrač u Crvenoj zvezdi i Partizanu. Sada već toliko tražena kategorija kod navijača večitih da se i svaki minut nekog srpskog košarkaša gleda kao nešto specijalno. Realno je da su stranci odavno preuzeli primat u evroligaškim klubovima, a beogradski velikani nisu ostali imuni, zato je rola Nikole Tanaskovića toliko upečatljiva. Momak koji nije izazvao veliku pompu povratkom u Humsku, čak su neki i otvoreno osporavali njegove kvalitete, a pritom priželjkivali srpske igrače u timu, sada gledaju kako Tanasković sam nosi reket Partizana Mozzart Beta i ispunjava apsolutno sve dužnosti koje mu nameni Đoan Penjaroja. Zbog toga Partizan trenutno igra realno iznad svih očekivanja. I zbog borbene igre koju Tanasković pokazuje iz meča u meč crno-beli u večerašnji duel protiv Baskonije (20.45) ulaze kao favoriti.
Znamo svi da je Karlik Džons neko ko nosi apsolutno najveći teret u napadu Partizana, neko od koga sve počinje. Ali, malo ko je ove sezone morao da odradi više različitih zadataka od Nikole Tanaskovića, a da se pritom ni blizu nije očekivalo da to može da izvede.
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Moramo biti realni i iskreni prema sebi i istaći da je većina navijača očekivala da Nikola Tanasković bude neko ko će odmarati glavne igrače u reketu i eventualno imati određenu ulogu u ABA ligi.
Kako smo svi samo pogrešili... Jer, Tanasković ima ulogu i to od velikog značaja protiv svakoga na najvećoj evropskoj košarkaškoj sceni.
Došao je kao neko ko treba da popuni poziciju krilnog centra, međutim igrao je apsolutno sve ostalo, a sada je iz puke potrebe postao centar... I to ne bilo kakav centar... Nego prvi centar u rotaciji Đoana Penjaroje.
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Zbog povreda Tonjea Džekirija, a onda i izvanrednog Kevarijusa Hejsa, Nikola Tanasković je ostao na „vetrometini” protiv Makabija, u meču koji je Partizan morao da dobije. Svi su se pribojavali da će neugodni tim iz Tel Aviva da zablista baš protiv crno-belih tako što će da napadne Tanaskovića, koji nema dovoljno kilograma i visine da se bori sa svim evroligaškim centrima.
Kako smo svi ponovo pogrešili...
Popularni Tane ili Tanasko, zavisi šta vam je draže, održao je čas košarke Makabiju i potpuno neutralisao Danijela Tajsa, koji je projektovan kao najveća opasnost na tom meču, ali ništa nije mogao da uradi.
A Tanasko... On je radio sve ove sezone. Postizao poene, 11 protiv Makabija i 19 protiv Žalgirisa, skakao je, trčao, pokrivao sve rupe u odbrani, branio najjačeg čoveka u Evroligi u vidu Jonasa Valančijunasa, na sve što je Đoan Penjaroja zamislio i rekao Tanaskoviću da uradi, on je samo odgovorio: "Naravno, ja se borim. Sada sam centar i to je to. Dajem sve od sebe.”
Ovo je izgovorio i novinarima u utorak popodne kada su ga pitali kako se snalazi u neočekivanoj ulozi s obzirom na povrede saigrača.
Iako nema masu ni visinu klasičnih evroligaških petica, Tanasković je nedostatak nadoknadio fantastičnom brzinom nogu pri iskakanju na pik-en-rolu i munjevitim čitanjem protivničkih kretnji. Umesto da ulazi u guranje pod samim obručem, bekove protivnika seče van reketa, čime Penjarojinoj odbrani daje potpuno novu, agresivnu dimenziju koju rivali uopšte nisu analizirali pred početak ove sezone.
Sada protiv Baskonije imaće verovatno malo olakšan posao jer se u tim vraća povređeni i prekaljeni Tonje Džekiri, koji je i sam spektakularno počeo ovu sezonu i igrao iznad svakog očekivanja.
Partizan je posle 10 kola na polovičnom učinku, ali mečevi protiv Baskonije, naročito u Beogradu, jednostavno moraju da se dobiju. Tim iz Viktorije stiže ranjen, promenjen je trener, sklonjen je Markus Hauard, koji je bio srce i duša ovog tima prethodnih godina, ali crno-bele to nikako ne sme da zavara.
Uostalom, i sam Tanasković je istakao kako je Baskonija i dalje veoma neugodna sa nekoliko zanimljivih imena u timu kao što je Kenet Farid, čovek koji je svojevremeno igrao sa Nikolom Jokićem u Denveru, pomagao prošle sezone Panatinaikosu, a sada privodi karijeru kraju u Baskoniji.
Kako god bude bilo, Nikola Tanasković će bez bilo kakve dileme ponovo imati veliku ulogu na parketu protiv Španaca koji moraju da se pobede, baš kao što je to urađeno sa Makabijem i baš kao što moraju da se pobede znatno jača Valensija naredne nedelje i neugodni Bešiktaš posle toga, jer samo tako Partizan može da nastavi da se bori i igra iznad očekivanja, kao što to čini Nikola Tanasković čitave ove sezone!
"Nisam ja pravi centar, ali daću sve od sebe", rekao je Tanasković.
I on je pogrešio, jer jeste pravi centar, baš ono što crno-belima treba.
EVROLIGA
11. kolo
Sreda
20.45 (3,70) Pariz (16,00) Fenerbahče (1,35)
20.45 (1,33) Partizan Mozzart Bet (16,00) Baskonija (4,20)
Četvrtak
20.05 (3,20) Makabi (16,00) Hapoel (1,45)
20.15 (1,45) Olimpijakos (16,00) Dubai (3,20)
20.30 (2,25) Olimpija Milano (15,00) Žalgiris (1,80)
20.30 (1,25) Valensija (17,00) Bajern Minhen (4,70)
21.00 (1,35) Real Madrid (16,00) Crvena zvezda (3,70)
Petak
18.30 (1,60) Efes (16,00) Virtus (2,65)
20.15 (1,20) Panatinaikos (19,00) Barselona (5,50)