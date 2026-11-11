Najava dana (sreda, 11. novembar): Evroliga u Partizan Mozzart Bet sa Baskonijom, plus ostale teme

ŠEFILD VENZDEJ – AKRINGTON, 20.00

(Fudbal, EFL Liga trofej Engleske)

Domaćin na svom terenu želi da potvrdi dominaciju i overi prvu poziciju u grupi, nakon što je sa dve startne pobede već obezbedio plasman u nokaut fazu takmičenja. S obzirom na to da gostujući Akrington takođe ulazi u ovaj meč potpuno bezbrižno jer je osigurao prolaz, na Hilsborou se očekuje rasterećen fudbal u kom će oba trenera testirati fudbalere sa manjom minutažom, što otvara prostor za dosta pogodaka na obe strane.

JUVENTUS Ž. – OLIMPIK LION Ž, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona, žene)

Italijanski predstavnik iz Torina dočekuje na svom terenu višestruke šampionke Evrope u meču koji direktno odlučuje o vrhu tabele. Francuski tim važi za velikog favorita, s obzirom na to da u dosadašnjem toku elitnog takmičenja još uvek nije primio gol, dok domaći sastav igra pred svojom publikom i uzda se u sjajnu golgetersku seriju svojih napadačica, što najavljuje veliku borbu i otvoren fudbal od samog starta.

BENFIKA Ž. – AUSTRIJA BEČ Ž, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona, žene)

Domaći tim iz Lisabona želi da opravda status favorita na svom terenu i pred sopstvenom publikom stigne do važnog trijumfa u borbi za plasman. Sa druge strane, gošće iz Beča u ovaj istorijski prvi duel ulaze rasterećeno, svesne da je pritisak na protivniku, pa će kroz gustu sredinu terena i organizovanu defanzivu pokušati da zatvore prilaze svom golu i ugroze domaćina preko brzih krilnih napadača.

BAHČEŠEHIR – LIETKABELIS, 17.00

(Košarka, Evrokup)

Turski sastav kome terenu diriguje Aleksa Avramović, apsolutni je favorit na svom parketu u dvorani “Sinan Erdem” protiv litvanskog predstavnika. Bahčešehir drži sam vrh grupe sa impresivnim napadačkim potencijalom i sjajnim timskim ritmom, dok Lietkabelis u Istanbul stiže sa namerom da kroz prepoznatljivu timsku borbenost i spoljni šut pokuša da pruži što jači otpor i uspori ritam favorizovanog domaćina.

LE MAN – SAN PABLO BURGOS, 20.00

(Košarka, Evrokup)

Francuski predstavnik ima ulogu favorita na domaćem terenu, gde želi da iskoristi prednost domaćeg parketa i agresivnu odbranu kako bi nadigrao San Pablo Burgos. Le Man se uzda u kontrolu skoka i brzu tranziciju, dok gosti iz Španije u ovaj evropski okršaj ulaze potpuno očajni, sa čak pet uzastopnih poraza.

PARIZ – FENERBAHČE. 20.45

(Košarka, Evroliga)

Francuski hit se vraća pred domaće navijače u sjajnom ritmu od tri vezana evroligaška trijumfa, predvođen raspucanim Nadirom Ifijem. U Pariz stiže Fenerbahče koji se uzda u svoju granitnu odbranu kako bi usporio napadačku mašineriju domaćina i popravio učinak na gostovanjima, što garantuje vrhunski taktički okršaj.

PARTIZAN MOZZART BET – BASKONIJA, 20.45

(Košarka, Evroliga)

Crno-beli dočekuju ekipu iz Vitorije sa željom da pred svojim navijačima nastave uspon na tabeli nakon ubedljivog trijumfa nad Makabijem. Domaći sastav ulazi u meč sa polovičnim skorom od pet pobeda i pet poraza, dok španski tim stiže u glavni grad Srbije u katastrofalnoj formi i dubokoj rezultatskoj krizi, zakucan za samo dno tabele sa svega jednim trijumfom u dosadašnjem toku elitnog takmičenja.

SLAVIJA PRAG – IGOKEA, 18.00

(Košarka, Liga šampiona)

Češki tim pred svojom publikom traži revanš za tesan poraz u prethodnoj rundi i važne bodove na domaćem parketu, gde će kroz agresivan napadački ritam pokušati da nametne kontrolu od samog starta. Gosti u ovaj evropski duel ulaze sa željom da ponove čvrstu i disciplinovanu odbranu iz prvog međusobnog okršaja, kada su slavili sa 77:72.

MURSIJA – BAMBERG, 20.30

(Košarka, Liga šampiona)

Španski sastav želi da na svom terenu ponovi ubedljivo izdanje iz Nemačke i novim trijumfom osigura visoku poziciju pred nastavak takmičenja, oslanjajući se na dominantnu igru pod košem i čvrstu odbranu. Gostujući tim stiže u Španiju sa začelja tabele i bez pritiska, tražeći šansu u brzim napadima i spoljnom šutu kako bi parirao izrazitom favoritu.