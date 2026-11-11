Najava dana (sreda, 11. novembar): Evroliga u Partizan Mozzart Bet sa Baskonijom, plus ostale teme
Vreme čitanja: 3min | sre. 11.11.26. | 08:20
Pogledajte kratku bet analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama...
BARNSLI – OLDAM, 20.00
(Fudbal, EFL Liga trofej Engleske)
U takmičarskom smislu, ovaj duel nema veliki rezultatski pritisak jer je trećeligaš Barnsli već otpisan, dok je četvrtoligaš Oldam sa dve pobede osigurao nokaut fazu. Upravo ta rasterećenost otvara prostor za otvoren, dinamičan fudbal sa dosta golova, s obzirom na to da su oba tima za vikend imala izuzetno efikasne mečeve u FA kupu (Barnsli slavio 7:2, a Oldam napravio senzaciju protiv Šefild Venzdeja)
Izabrane vesti
ŠEFILD VENZDEJ – AKRINGTON, 20.00
(Fudbal, EFL Liga trofej Engleske)
Domaćin na svom terenu želi da potvrdi dominaciju i overi prvu poziciju u grupi, nakon što je sa dve startne pobede već obezbedio plasman u nokaut fazu takmičenja. S obzirom na to da gostujući Akrington takođe ulazi u ovaj meč potpuno bezbrižno jer je osigurao prolaz, na Hilsborou se očekuje rasterećen fudbal u kom će oba trenera testirati fudbalere sa manjom minutažom, što otvara prostor za dosta pogodaka na obe strane.
JUVENTUS Ž. – OLIMPIK LION Ž, 21.00
(Fudbal, Liga šampiona, žene)
Italijanski predstavnik iz Torina dočekuje na svom terenu višestruke šampionke Evrope u meču koji direktno odlučuje o vrhu tabele. Francuski tim važi za velikog favorita, s obzirom na to da u dosadašnjem toku elitnog takmičenja još uvek nije primio gol, dok domaći sastav igra pred svojom publikom i uzda se u sjajnu golgetersku seriju svojih napadačica, što najavljuje veliku borbu i otvoren fudbal od samog starta.
BENFIKA Ž. – AUSTRIJA BEČ Ž, 21.00
(Fudbal, Liga šampiona, žene)
Domaći tim iz Lisabona želi da opravda status favorita na svom terenu i pred sopstvenom publikom stigne do važnog trijumfa u borbi za plasman. Sa druge strane, gošće iz Beča u ovaj istorijski prvi duel ulaze rasterećeno, svesne da je pritisak na protivniku, pa će kroz gustu sredinu terena i organizovanu defanzivu pokušati da zatvore prilaze svom golu i ugroze domaćina preko brzih krilnih napadača.
BAHČEŠEHIR – LIETKABELIS, 17.00
(Košarka, Evrokup)
Turski sastav kome terenu diriguje Aleksa Avramović, apsolutni je favorit na svom parketu u dvorani “Sinan Erdem” protiv litvanskog predstavnika. Bahčešehir drži sam vrh grupe sa impresivnim napadačkim potencijalom i sjajnim timskim ritmom, dok Lietkabelis u Istanbul stiže sa namerom da kroz prepoznatljivu timsku borbenost i spoljni šut pokuša da pruži što jači otpor i uspori ritam favorizovanog domaćina.
LE MAN – SAN PABLO BURGOS, 20.00
(Košarka, Evrokup)
Francuski predstavnik ima ulogu favorita na domaćem terenu, gde želi da iskoristi prednost domaćeg parketa i agresivnu odbranu kako bi nadigrao San Pablo Burgos. Le Man se uzda u kontrolu skoka i brzu tranziciju, dok gosti iz Španije u ovaj evropski okršaj ulaze potpuno očajni, sa čak pet uzastopnih poraza.
PARIZ – FENERBAHČE. 20.45
(Košarka, Evroliga)
Francuski hit se vraća pred domaće navijače u sjajnom ritmu od tri vezana evroligaška trijumfa, predvođen raspucanim Nadirom Ifijem. U Pariz stiže Fenerbahče koji se uzda u svoju granitnu odbranu kako bi usporio napadačku mašineriju domaćina i popravio učinak na gostovanjima, što garantuje vrhunski taktički okršaj.
PARTIZAN MOZZART BET – BASKONIJA, 20.45
(Košarka, Evroliga)
Crno-beli dočekuju ekipu iz Vitorije sa željom da pred svojim navijačima nastave uspon na tabeli nakon ubedljivog trijumfa nad Makabijem. Domaći sastav ulazi u meč sa polovičnim skorom od pet pobeda i pet poraza, dok španski tim stiže u glavni grad Srbije u katastrofalnoj formi i dubokoj rezultatskoj krizi, zakucan za samo dno tabele sa svega jednim trijumfom u dosadašnjem toku elitnog takmičenja.
SLAVIJA PRAG – IGOKEA, 18.00
(Košarka, Liga šampiona)
Češki tim pred svojom publikom traži revanš za tesan poraz u prethodnoj rundi i važne bodove na domaćem parketu, gde će kroz agresivan napadački ritam pokušati da nametne kontrolu od samog starta. Gosti u ovaj evropski duel ulaze sa željom da ponove čvrstu i disciplinovanu odbranu iz prvog međusobnog okršaja, kada su slavili sa 77:72.
MURSIJA – BAMBERG, 20.30
(Košarka, Liga šampiona)
Španski sastav želi da na svom terenu ponovi ubedljivo izdanje iz Nemačke i novim trijumfom osigura visoku poziciju pred nastavak takmičenja, oslanjajući se na dominantnu igru pod košem i čvrstu odbranu. Gostujući tim stiže u Španiju sa začelja tabele i bez pritiska, tražeći šansu u brzim napadima i spoljnom šutu kako bi parirao izrazitom favoritu.