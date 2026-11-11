Tejtum ostao hladan, Braun frustriran zbog meča koji su svi čekali

Ipak, Tejtum je posle utakmice hladnokrvno spustio loptu, stavivši u prvi plan veliku pobedu tima i brutalnih 36 poena Pola Džordža.

„Nije stvar u tome. Večeras smo ostvarili sjajnu timsku pobedu. Pol Džordž je bio neverovatan i to je jedino o čemu zaista treba da se priča. Nema tu nikakvih naslova za medije. Ja sam se samo spremao za utakmicu, za podbacivanje, da izađem na teren, takmičim se, zabavim i pobedim. U širem kontekstu, ova noć ne znači ništa posebno. Već večeras sedamo u avion jer nas sutra očekuje novi teški okršaj protiv dobre ekipe Toronta.”

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Tejtum je na parketu u potpunosti nadigrao svog nekadašnjeg „košarkaškog brata”, upisavši 21 poen, šest skokova i četiri asistencije. Braun se, s druge strane, suočio sa rano dobijenim ličnim greškama i meč završio sa svega 13 poena, pet skokova i skromnim šutem 4/9 iz igre.

Nova prva violina Filadelfije nije otvoreno kritikovala bivšeg saigrača, ali nije krila veliku frustraciju zbog sopstvenog slabog izdanja.

„Radovao sam se ovom meču. Radovao sam se tome da odigram dobro, ali sra**a se dešavaju. Iskreno, malo sam frustriran. Želim da pružam znatno više za svoj tim. Problemi sa ličnim greškama su me potpuno izbacili iz ritma, što je šteta, ali moramo da nastavimo dalje. Što se tiče svega ostalog i Džejsona, zaista nisam obraćao pažnju. Svaka čast Tejtumu, odigrao je odlično, a Seltiksi su večeras bili bolji tim.”

Iako su tenzije na relaciji Tejtum–Braun očigledno na samom vrhuncu, Boston je na parketu pokazao da je letnjom rokadom doneo ogromnu stabilnost i širinu, ostavivši Filadelfiju da rešava sopstvene napadačke i defanzivne nedoumice u nastavku sezone.