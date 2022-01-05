Tomas Silberberger smatra da će dolazak mladog napadača na pozajmicu u Partizan biti dobitna situacija za sve, a novu šansu u Austriji će dobiti i doskorašnji napadač IMT-a Sankara Karamoko
Vojvodina poražena od šampiona Mađarske na prvom kontrolnom meču u Austriji - 2:1
Lale će na pripremama u Austriji igrati sa Đerom, Araratom i Klužom
Pao novi rekord na Karađorđu
"Dve godine ste mi pisali da se vratim, evo me, tu sam. Sada da vidim i vas na delu", obratio se povratnik u Novi Sad i navijačima Vojvodine
"Ponosan sam na sve što smo svi zajedno uradili prošle sezone, veliki uspeh, ali klub kao što je Vojvodina mora i može više"