vojvodina

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Dejan Zukić, Sankara Karamoko, Erik Kojzek (©FK Vojvodina, ©Starsport, ©FK Partizan)
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Fudbal | Vojvodina

Trener Volfzbergera i veza sa Srbijom: Zukića teško zameniti, Kojzek imao slabu sezonu

(©Guliver)
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Fudbal | Vojvodina

Moraće to bolje protiv Fradija: Gavrić pokazao Voši šta je čeka u Evropi

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Fudbal | Vojvodina

Vošu za Fradi priprema šampion Mađarske

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Fudbal | Vojvodina

Vojvodina podigla standarde zbog Zukića: Za povratak kapitena 2.000.000 evra!

(©FK Vojvodina)
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Fudbal | Vojvodina

Zukić poslao poruku saigračima: Nebo nam je granica

(©Starsport)
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Fudbal | Vojvodina

Vukan Savićević se oprostio od Vojvodine: Najlepše godine u životu

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Ako prođe Ferenc, Voša može na Bešiktaš, Tvente... Ako ispadne - na Ajaks, Nordsjeland...

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