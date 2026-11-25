A, da probate neki drugi kup? Slavija oborila rekord Lige šampiona
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Vreme čitanja: 1min | sre. 25.11.26. | 21:35
Češki klub doživeo 24. meč bez pobede
Svi klubovi u Evropi se grabe da igraju Ligu šampiona. I oni najveći iz liga petice, a pogotovo oni iz manjih fudbalskih zemalja, jer je to stvar prestiža, zarade...
Ali, čelnici Slavije iz Praga bi mogli da razmisle da, ipak, odustanu bar na neko vreme od igranja u elitnom evropskom kupu. Crveno-beli su večeras oborili rekord Lige šampiona, pošto su vezali 24. meč bez pobede!
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Viljareal je večeras odneo sva tri boda iz Praga (1:0) i napravio od Slavije rekordera takmičenja. Poslednji put kada su češki crveno-beli pobedili u ovom kupu bio je septembar 2007. godine i pala je Steaua. Od tada do danas nanizana su 24 susreta bez trijumfa. Zvuči neverovatno, ali je istinito.
Tri puta je posle toga Slavija igrala u grupnoj fazi Lige šampiona i upisala 16 poraza i osam remija. A, situacija ne obećava, jer do kraja ove sezone čekaju je mečevi sa Bajernom, Portom i Aston Vilom.
Pre Slavija rekorderi su bili AEK i Steaua, koji su imali po 23 meča bez pobede u Ligi šampiona.