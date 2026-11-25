Viljareal je večeras odneo sva tri boda iz Praga (1:0) i napravio od Slavije rekordera takmičenja. Poslednji put kada su češki crveno-beli pobedili u ovom kupu bio je septembar 2007. godine i pala je Steaua. Od tada do danas nanizana su 24 susreta bez trijumfa. Zvuči neverovatno, ali je istinito.

Tri puta je posle toga Slavija igrala u grupnoj fazi Lige šampiona i upisala 16 poraza i osam remija. A, situacija ne obećava, jer do kraja ove sezone čekaju je mečevi sa Bajernom, Portom i Aston Vilom.

Pre Slavija rekorderi su bili AEK i Steaua, koji su imali po 23 meča bez pobede u Ligi šampiona.