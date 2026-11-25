Veliki potresi u reprezentaciji Slovenije i to samo dva dana pred nastavak kvalifikacija za Mundobasket i okršaj sa selekcijom Finske. Istina, nisu Slovenci krivi za ovako nešto, ali ono što mora da se konstatuje jeste da Aleksandar Sekulić više nije selektor reprezentacije.

Ovu odluku je saopštio tamošnji košarkaški savez, a o čemu se zapravo radi?