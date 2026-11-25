Barsa udarila rampu Sekuliću: Ne može i trener i selektor
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Vreme čitanja: 1min | sre. 25.11.26. | 21:26
Slovenci morali da reaguju
Veliki potresi u reprezentaciji Slovenije i to samo dva dana pred nastavak kvalifikacija za Mundobasket i okršaj sa selekcijom Finske. Istina, nisu Slovenci krivi za ovako nešto, ali ono što mora da se konstatuje jeste da Aleksandar Sekulić više nije selektor reprezentacije.
Ovu odluku je saopštio tamošnji košarkaški savez, a o čemu se zapravo radi?
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Naime, Barselona ne dozvoljava slovenačkom stručnjaku da u isto vreme obavlja funkciju šefa struke tima iz Blaugrane i selektora Slovenije, pa je tako bilo potrebno da dođe do promene na klupi prvaka Evrope iz 2017. godine.
Kako je Slovenački košarkaški savez objavio na svojim društvenim mrežama, nacionalni tim će u nastavku kvalifikacija predvoditi Domen Zevnik. Reč je o treneru Krke koji je, barem trenutno privremeno rešenje za Sloveniju koju u ovom prozoru, pored meča sa Finskom (petak, 20.00) očekuje gostovanje Mađarskoj, a taj meč je na programu 30. novembra u 18 časova.