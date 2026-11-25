Samo Panter beži Karliku u dresu Partizana! Džonsu fali još 88 poena do istorije
Vreme čitanja: 3min | sre. 25.11.26. | 21:27
Karlik Džons uskoro postaje najbolji Partizanov strelac kada su stranici u pitanju u Evroligi
Ima nečeg posebnog u načinu na koji Karlik Džons nosi Partizan. U Dubaiju je ubacio 21 poen, doneo crno-belima osmu pobedu u sezoni i stigao do 926 poena na 63 evroligaške utakmice, ali suština njegove priče odavno je veća od same statistike. Karlik nije samo još jedan strelac ili plejmejker u nizu, on je čovek od koga sve počinje, tačka oko koje se okreće čitav tim i oslonac na koga se svi oslanjaju kada utakmica uđe u najtvrđu fazu i kada svaki posed nosi težinu.
U košarci se često govori o liderima, ali retko se dešava da jedan igrač na svojim leđima nosi baš ovoliko različitih zadataka. Kod Džonsa se prepliću hladnokrvnost i vatra, mirnoća u organizaciji igre i glad da preuzme odgovornost onda kada ruke drugima postanu teške. Kada Partizan traži izlaz iz praznog hoda, kada protivnik stegne odbranu i kada nervoza počne da se uvlači u dvoranu, pogled saigrača i tribina gotovo instinktivno ide ka njemu. On ne beži od lopte, ne krije se iza sistema, naprotiv, u tim trenucima on jeste sistem.
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Čak ni u periodu kada je Kevin Panter bio simbol Partizanovog povratka u sam evroligaški vrh, igra crno-belih nije bila ovoliko uslovljena jednim čovekom. Panter je, uz sve svoje majstorije, hrabrost i lidersku crtu, oko sebe imao znatno širu i izraženiju napadačku podršku. Bilo je tu više ruku spremnih da povuku, više opcija da se podeli teret poentiranja i kreacije, pa ekipa nije morala baš svaki put da čeka da jedan čovek izmisli rešenje. Kod Karlika je situacija drugačija i mnogo zahtevnija: od njega se neretko očekuje i da pokrene napad, i da namesti saigrača, i da pogodi kada niko drugi ne uspeva, i da održi ceo tim na okupu kada stvari krenu nizbrdo.
Zato brojke dobijaju sasvim drugu boju kada se stave u pravi okvir. Džons je sada na 926 poena na 63 meča Evrolige i zaostaje samo 88 poena za Panterovim učinkom od 1.014 poena na 65 utakmica, dok su iza njega na klupskoj listi stranaca ostali Zek Ledej (742 na 68) i Džejms Naneli (733 na 69). Sva trojica su iza sebe imala po dve pune evroligaške sezone u dresu Partizana, dok je Karliku ovo treća, uz ogroman peh da je propustio veći deo prošle takmičarske godine, a da ova još nije stigla ni do polovine.
Kada se zna koliko je vremena izgubio zbog povreda i pauza, svaka nova utakmica u kojoj igra na ovakvom nivou deluje kao mala pobeda karaktera. Nije lako vratiti se posle dugog odsustva, još je teže odmah ući u ulogu glavnog pokretača i izdržati pritisak koji nosi dres Partizana u Evroligi. A Karlik je to uradio bez kalkulisanja, sa jasnom energijom i posvećenošću koja se oseća na svakom koraku.
Upravo ta nepokolebljivost, spremnost da se podmetnu leđa i činjenica da čitav tim oseća sigurnost kada je on na parketu čine ga pravim liderom. Ako nastavi ovim putem, rekord Kevina Pantera neće pasti samo zbog poena po utakmici i brojki koje se sabiraju iz kola u kolo — pašće zato što je Karlik postao nezamenjivi motor, srce i duša ovog Partizana.