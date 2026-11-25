Ima nečeg posebnog u načinu na koji Karlik Džons nosi Partizan. U Dubaiju je ubacio 21 poen, doneo crno-belima osmu pobedu u sezoni i stigao do 926 poena na 63 evroligaške utakmice, ali suština njegove priče odavno je veća od same statistike. Karlik nije samo još jedan strelac ili plejmejker u nizu, on je čovek od koga sve počinje, tačka oko koje se okreće čitav tim i oslonac na koga se svi oslanjaju kada utakmica uđe u najtvrđu fazu i kada svaki posed nosi težinu.

U košarci se često govori o liderima, ali retko se dešava da jedan igrač na svojim leđima nosi baš ovoliko različitih zadataka. Kod Džonsa se prepliću hladnokrvnost i vatra, mirnoća u organizaciji igre i glad da preuzme odgovornost onda kada ruke drugima postanu teške. Kada Partizan traži izlaz iz praznog hoda, kada protivnik stegne odbranu i kada nervoza počne da se uvlači u dvoranu, pogled saigrača i tribina gotovo instinktivno ide ka njemu. On ne beži od lopte, ne krije se iza sistema, naprotiv, u tim trenucima on jeste sistem.