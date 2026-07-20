A sad – obećanja: Tetovaže sa likom selektora, šišanje na ‘nulu’… odlazak u penziju!?

Selektor mu to nije zaboravio, pa je na konferenciji posle utakmice sa Argentinom ‘pecnuo’ izjavom kako je on čovek od reči. " Ja sam prestar za tetovaže, ali moji igrači su ljudi od reči i znam da će ispuniti ono što su obećali. Napravili su grešku (obećanjem) i držaće se toga. Nisam baš toliko ružan ", našalio se De la Fuente .

Na pitanje na kom delu Kukureljinog tela bi voleo da vidi svoje lice, selektor je sa osmehom rekao: "Možda na nekom delu tela gde se ne vidi. Ali kada nešto kažete, morate da držite reč", dodao je selektor Španije.

Ali, Kukurelja nije jedini koji će morati da održi reč. Borha Iglesijas i Aleks Baena su se kasnije pridružili njegovog inicijativi. Iglesijas, doduše, odmah po završetku meča ispunio obećanje. Čekaju se, međutim, ostali. Među njima i David Raja, koji će takođe morati da poseti studio za tetoviranje kako bi obeležio svetsku titulu, iako je jasno stavio do znanja da dizajn neće biti lice selektora. Fabijan Ruis je, s druge strane, odlučio da svoje obećanje ostavi otvorenim i zatražio je od navijača da mu šalju predloge putem društvenih mreža.

Iglesijasova 'tetovaža' (Printscreen)

Lamin Jamal je obećao da će pustiti bradu i brkove tri nedelje ako Španija osvoji Svetsko prvenstvo. Nekoliko njegovih saigrača je takođe obećalo da će promeniti lični opis u slučaju svetske titule. Gavi je rekao da će ofarbati kosu u roze, dok se Pedri odlučio za promenu u plavu ili belu boju. Feran Tores je obećao da će obrijati glavu, a pošto je postigao pobedonosni gol, biće pod još većim pritiskom da obećanje ispuni.