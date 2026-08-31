Vratio se! Euforija u Novom Pazaru, Adem Ljajić će ponovo igrati pred svojima

Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 15:21
Potvrđen transfer koji se čekao čitavo leto
Tu je! Vratio se! Ako je uopšte i bilo neke dileme kada je raskinuo ugovor sa Sarajevom, sada je više nema. Adem Ljajić ponovo će igrati za Novi Pazar, a Mozzart Bet Superliga dobila je asa koji pravi razliku i zbog kojeg se dolazi na stadion. Ugovor sa klubom sa obala Jošanice i Raške važiće do kraja sezone, potvrđeno je Mozzart Sportu.
Kada je to učinio prethodni put, u smiraj leta 2023. godine, bila je to prava fatamorgana za navijače Plavih. Posle godina u Seriji A i elitnom rangu turskog fudbala, skoro 50 utakmica za reprezentaciju Srbije, došao je i počeo da pušta kišu. Na 66 utakmica, postigao je 17 golova i zabeležio 16 asistencija, činio saigrače boljim, poneo epitet najboljeg igrača Mozzart Bet Superlige i, što je najvažnije, odveo svoje Pazarce u Evropu. Nakon dvomeča sa Jagjelonijom prošlog leta, iznenada je rešio da mu Sarajevo bude naredna destinacija, ali u Bordo dresu nije to sve išlo onako kako su se nadali, i Adem i klub sa Koševa.
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Nedeljama unazad prisutan je na utakmicama Novog Pazara, čak i nekim gostujućim, čaršija nije spavala od iščekivanja, a kockice su se sklopile i Strahinja Pandurović dobiće snažnog aduta da čak ni snovi o novom izlasku na međunarodnu scenu nisu nerealni. Očekuje se da u narednim satima klub ozvaniči transfer bombu i povratak 34-godišnjeg veziste.
Novi Pazar je odlično počeo sezonu, imao četiri boda bez primljenog gola u prva dva kola, pa je posle došla i ona velika pobeda nad Vojvodinom, ali je ekipa trenutno zastala. Nakon poraza u Surdulici uz slabu igru, usledio je šokantan remi protiv Mačve, u duelu u kojem su se Plavi propisno ispromašivali i propustili su priliku da u finiš uđu sa ubedljivom prednošću. Na redu je okršaj sa Železničarom iz Pančeva, već u petak, videćemo da li je realno da Ljajić već tada debituje ili će eventualno sačekati gostovanje Čukaričkom u devetom kolu.