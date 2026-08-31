Vratio se! Euforija u Novom Pazaru, Adem Ljajić će ponovo igrati pred svojima

Tu je! Vratio se! Ako je uopšte i bilo neke dileme kada je raskinuo ugovor sa Sarajevom, sada je više nema. Adem Ljajić ponovo će igrati za Novi Pazar, a Mozzart Bet Superliga dobila je asa koji pravi razliku i zbog kojeg se dolazi na stadion. Ugovor sa klubom sa obala Jošanice i Raške važiće do kraja sezone, potvrđeno je Mozzart Sportu.

Kada je to učinio prethodni put, u smiraj leta 2023. godine, bila je to prava fatamorgana za navijače Plavih. Posle godina u Seriji A i elitnom rangu turskog fudbala, skoro 50 utakmica za reprezentaciju Srbije, došao je i počeo da pušta kišu. Na 66 utakmica, postigao je 17 golova i zabeležio 16 asistencija, činio saigrače boljim, poneo epitet najboljeg igrača Mozzart Bet Superlige i, što je najvažnije, odveo svoje Pazarce u Evropu. Nakon dvomeča sa Jagjelonijom prošlog leta, iznenada je rešio da mu Sarajevo bude naredna destinacija, ali u Bordo dresu nije to sve išlo onako kako su se nadali, i Adem i klub sa Koševa.